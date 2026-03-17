    Mundial 2026

    Irak da a conocer su convocatoria para el Repechaje en Monterrey del Mundial 2026

    Los Leones de Mesopotamia viajarán a Monterrey para disputar un boleto para la justa de la FIFA ante el ganador de Bolivia y Surinam.

    Por:
    Omar Carrillo
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    Video Irak confirma que viajará a México para el repechaje del Mundial 2026

    La selección de Irak dio a conocer a los 26 jugadores que integrarán el equipo que hará el viaje a Monterrey para disputar el repechaje internacional por un boleto para el Mundial 2026.

    Los Leones de Mesopotamia jugarán el 31 de marzo ante el ganador del partido entre Bolivia y Suriman. El vencedor integrará el Grupo I de la Copa del Mundo junto a Noruega, Francia y Senegal.

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    Dirigido por el técnico australiano Graham Arnold y con las ausencia de Jalal Hassan, el portero titular por lesión y de Amjad Attwan, la plantilla quedó integrada de la siguiente manera:

    Arqueros: Fahad Talib (Al-Talaba), Ahmed Basil (Al-Shorta) y Kamil Saadi (Erbil).

    Defensas: Zaid Tahseen (Pakhtakor), Akam Hashim (Al-Zawraa), Munaf Younis (Al-Shorta) y Ribin Sulaka (Thaiport).

    Mediocampistas: Aymar Sher (Sarpsborg de Noruega), Marco Faraj (Venezia de Italia), Ibrahim Bayesh (Al-Dhafra de Emiratos Árabes Unidos), Zidan Iqbal (Utrecht), Kevin Yaqoub (Aarhus) y Amir Al-Ammari (Cracovia).

    Delanteros: Muhannad Ali (Dibba Al Fujairah), Ayman Hussein (Al-Karma), Ali Al-Hammadi (Luton Town), Ali Jassim (Al-Najma) y Ali Youssef (Al-Talaba).

    El conjunto en pleno viajará el 20 de marzo a Amán, Jordania, desde donde volará a México para preparar y enfrentar el vital duelo.

    Video Al que madruga, ¿va al Mundial? Bolivia, el primero en llegar a México
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