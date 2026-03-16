    Mundial 2026

    FIFA lanzará un álbum de éxitos musical para el Mundial 2026

    El presidente Gianni Infantino habló de este suceso histórico que marcará un antes y un después de este evento futbolístico.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Mundial 2026: FIFA lanzará álbum musical de varias canciones para la Copa del Mundo

    Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció la creación de un álbum de música con varas canciones de cara a lo que será el Mundial 2026.

    Si bien en otras ediciones había una canción oficial para la Copa del Mundo, al parecer en esta ocasión serán varias melodías las que puedan brillar para el evento futbolístico.

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    A través de las redes sociales, fue como el mandatario de la FIFA dio a conocer la noticias, al tiempo que informó que el primer lanzamiento será este 20 de marzo.

    "Futbol une al mundo, música une al mundo, y cuando estos se unen algo mágico pasa. Para la Copa del Mundo 2026, la FIFA está creando un álbum oficial que celebre el juego.

    "Diferentes estilos, diferentes culturas y un solo ritmo global. Esto es solo una de nuestras más grandes colaboraciones que hemos hecho. Artistas de todas partes del mundo, estrellas consolidadas y voces nuevas se unirán para celebrar el Mundial 2026. La primera canción saldrá este 20 de marzo, esto marcará la pauta de lo que vendrá más adelante".

    En las redes oficiales de FIFA para el Mundial 2026, hubo un pequeño adelanto, donde se especuló que Carín León pueda ser parte de estas canciones para la Copa del Mundo.

    Rumores también aseguran que pueden estar otros artistas de renombre como Shakira o hasta incluso Bad Bunny, sin que sea oficial, como representación de América Latina.

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