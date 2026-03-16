¿Cuándo saldrá el álbum de estampas del Mundial 2026? Panini revela fecha
Panini dio detalles sobre el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26 que tanto apasiona a los fans.
La cuenta regresiva ha comenzado para los coleccionistas del álbum de estampas oficial del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del próximo 11 de junio al 19 de julio.
La espera acabó y finalmente conocemos la fecha de la preventa para comprar el álbum que tanto emociona y apasiona a los fans del futbol cada cuatro años sin importar la edad que tengas.
¿Cuándo saldrá a la venta el álbum de estampas del Mundial 2026?
Panini, la editorial que se encarga de crear el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26, dio a conocer que el miércoles 1 de abril iniciará la preventa de la colección de estampas.
La editorial adelantó que el álbum, que por primera vez incluirá a 48 selecciones, tendrá leyendas, estrellas emergentes y momentos icónicos.
🔥¡La cuenta regresiva ha comenzado!🔥— Panini Sport México (@PaniniSportMx) March 16, 2026
Una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar
La colección oficial de estampas Panini de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya casi está aquí, celebrando el evento de fútbol más grande del mundo con una colección como ninguna otra pic.twitter.com/f0fWMH5tNG
Panini promete que “una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar” y más adelante publicará la fecha para la venta general.
A diferencia de anteriores ediciones, el álbum del Mundial 2026 ha demorado en salir debido a que aún no se conocen a las 48 selecciones que participarán, pues están por disputarse los últimos seis boletos al torneo.
El 31 de marzo se conocerán al resto de selecciones participantes: cuatro equipos se unirán a la Copa del Mundo a través del Repechaje UEFA y dos más del Repechaje Intercontinental que se llevará a cabo en Guadalajara y Monterrey.