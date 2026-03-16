    Mundial 2026

    ¿Cuándo saldrá el álbum de estampas del Mundial 2026? Panini revela fecha

    Panini dio detalles sobre el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26 que tanto apasiona a los fans.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Revelan fecha para comprar el álbum de estampas del Mundial 2026

    La cuenta regresiva ha comenzado para los coleccionistas del álbum de estampas oficial del Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá del próximo 11 de junio al 19 de julio.

    La espera acabó y finalmente conocemos la fecha de la preventa para comprar el álbum que tanto emociona y apasiona a los fans del futbol cada cuatro años sin importar la edad que tengas.

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    ¿Cuándo saldrá a la venta el álbum de estampas del Mundial 2026?

    Panini, la editorial que se encarga de crear el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 26, dio a conocer que el miércoles 1 de abril iniciará la preventa de la colección de estampas.

    La editorial adelantó que el álbum, que por primera vez incluirá a 48 selecciones, tendrá leyendas, estrellas emergentes y momentos icónicos.

    Panini promete que “una nueva era del coleccionismo futbolero está por llegar” y más adelante publicará la fecha para la venta general.

    A diferencia de anteriores ediciones, el álbum del Mundial 2026 ha demorado en salir debido a que aún no se conocen a las 48 selecciones que participarán, pues están por disputarse los últimos seis boletos al torneo.

    El 31 de marzo se conocerán al resto de selecciones participantes: cuatro equipos se unirán a la Copa del Mundo a través del Repechaje UEFA y dos más del Repechaje Intercontinental que se llevará a cabo en Guadalajara y Monterrey.

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