    Bolivia

    Selección de Bolivia llega a México para jugar el Repechaje Intercontinental

    Con 10 días de antelación, la escuadra sudamericana preparará su Semifinal ante Surinam.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Al que madruga, ¿va al Mundial? Bolivia, el primero en llegar a México

    La selección de Bolivia llegó a México para jugar el Repechaje Intercontinental de la FIFA por un boleto al Mundial 2026 en los siguientes días.

    Con sede en México, la repesca internacional tiene a la primera de sus seis selecciones que estarán en la disputa de dos cupos disponibles, tres jugarán en Monterrey y otras tres en Guadalajara.

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    Con 10 días de antelación, Bolivia arribó este lunes a la ciudad de Monterrey para preparar su partido en contra de Surinam que será el siguiente 26 de marzo en el Estadio BBVA.

    En caso de ganar, su rival será la selección de Irak que ya tiene todo su itinerario de viaje para ir a México, a pesar del tema del conflicto en Medio Oriente.

    La convocatoria de Bolivia salió en días anteriores, y aunque salió del retiro para buscar ser llamado y lleva a La Verde a la Copa del Mundo, Marcelo Martins no fue elegido por el entrenador Óscar Villegas.

    En caso de conseguir su clasificación al Mundial 2026, Bolivia puede integrar el Grupo I donde están Francia, Senegal y Noruega, con partidos en Boston, Philadelphia y Toronto.

    Bolivia no avanza a una Copa del Mundo desde la edición de Estados Unidos 1994, cuando estuvo en el Grupo C junto a Alemania, España y Corea del Sur.

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