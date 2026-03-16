Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Houston El Estadio Houston será sede de siete partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Houston formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más importante del fútbol, que contará con 48 selecciones y 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos.

El Estadio Houston, ubicado en Houston, Texas , tiene capacidad para 72,000 espectadores y fue inaugurado en 2002.

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Houston tendrá fase de grupos y eliminatorias

La sede texana albergará cinco partidos correspondientes a la fase de grupos.

Además, recibirá un duelo de dieciseisavos de final y un encuentro de octavos de final dentro del calendario del Mundial 2026.

El inmueble ha sido escenario de partidos de selecciones como Estados Unidos y México, así como de encuentros de la Copa América Centenario en 2016.

Cómo ver los partidos que se jugarán en Houston

Los siete encuentros programados en el Estadio Houston podrás verlos en ViX Premium con el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

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Calendario completo en el Estadio Houston

Domingo 14 de junio de 2026

Alemania vs. Curazao – Grupo E a las 11:00 MX y 13:00 ET

Miércoles 17 de junio de 2026

Portugal vs. Jamaica/RD Congo/Nueva Caledonia – Grupo K a las 11:00 MX y 13:00 ET

Sábado 20 de junio de 2026

Países Bajos vs. Ucrania/Suecia/Polonia/Albania – Grupo F a las 11:00 MX y 13:00 ET

Martes 23 de junio de 2026

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Portugal vs. Uzbekistán – Grupo K a las 11:00 MX y 13:00 ET

Viernes 26 de junio de 2026

Cabo Verde vs. Arabia Saudí – Grupo H a las 18:00 MX y 20:00 ET

Lunes 29 de junio de 2026

1º Grupo E vs. 2º Grupo F – Dieciseisavos de final

Sábado 4 de julio de 2026