Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Kansas City El Estadio Kansas City será sede de seis partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

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Kansas City formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del torneo más grande en la historia del fútbol, en Canadá, México y Estados Unidos.

El Estadio Kansas City, ubicado en Kansas City, Missouri, tiene capacidad para 73,000 espectadores y fue inaugurado en 1972.

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Kansas City tendrá fase de grupos y eliminación directa

La sede estadounidense albergará cuatro encuentros correspondientes a la fase de grupos.

Además, recibirá un partido de dieciseisavos de final y un compromiso de cuartos de final, programado para el sábado 11 de julio de 2026.

El estadio es casa de los Kansas City Chiefs de la NFL y ha sido reconocido por Guinness World Records como el recinto deportivo al aire libre más ruidoso del mundo.

Dónde seguir los partidos que se jugarán en Kansas City

Los seis encuentros programados en esta sede forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Calendario completo en el Estadio Kansas City

Jueves 16 de junio de 2026

Argentina vs. Argelia – Grupo J a las 19:00 MX y 21:00 ET

Sábado 20 de junio de 2026

Ecuador vs. Curazao – Grupo E a las 18:00 MX y 20:00 ET

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Jueves 25 de junio de 2026

Túnez vs. Países Bajos – Grupo F a las 17:00 MX y 19:00 ET

Viernes 3 de julio de 2026

1º Grupo K vs. 3º Grupo D/E/I/J/L – Dieciseisavos de final



Sábado 11 de julio de 2026