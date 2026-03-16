Mundial 2026 Fechas y horarios de los juegos que se disputarán en Los Ángeles El Estadio Los Ángeles será sede de ocho partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluido el debut de Estados Unidos.

Por: Daniel Corona Síguenos en Google

Video ¡Así podrás ver TODO el Mundial 2026! ¿Cuánto cuesta y cómo conseguirlo?

Los Ángeles formará parte de las 16 ciudades anfitrionas del Mundial 2026 que contará con 48 selecciones y 104 partidos en Canadá, México y Estados Unidos.

El Estadio Los Ángeles, ubicado en Inglewood, California, tiene capacidad para 70,000 espectadores y fue inaugurado en 2020.

PUBLICIDAD

Estados Unidos debutará y cerrará fase de grupos en Los Ángeles

La selección de Estados Unidos disputará su primer partido del Grupo D el viernes 12 de junio de 2026 ante Paraguay en esta sede.

El combinado estadounidense también jugará su tercer encuentro de la fase de grupos el jueves 25 de junio en el mismo estadio.

La ciudad ya fue parte de la historia mundialista en 1994, cuando el Rose Bowl de Pasadena albergó siete partidos, incluida la final entre Brasil e Italia.

Cómo ver los partidos que se jugarán en Los Ángeles

Los ocho encuentros programados en el Estadio Los Ángeles forman parte del calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Si ya cuentas con ViX Premium, puedes adquirir el Pase Mundial 2026 por $499 MXN.

Si aún no estás suscrito, primero deberás contratar el plan anual de ViX Premium y posteriormente activar el Pase Mundial 2026.

Consulta más información en https://todoelmundialporvix.com y prepárate para vivir el Mundial 2026 a través de ViX.

Calendario completo en el Estadio Los Ángeles

Viernes 12 de junio de 2026

Estados Unidos vs. Paraguay – Grupo D a las 19:00 hrs

Lunes 15 de junio de 2026

Irán vs. Nueva Zelanda – Grupo G a las 19:00 hrs

Jueves 18 de junio de 2026

PUBLICIDAD

Suiza vs. Italia/Irlanda/Gales/Bosnia – Grupo B a las 13:00 hrs

Domingo 21 de junio de 2026

Bélgica vs. Irán – Grupo G



Jueves 25 de junio de 2026 a las 13:00 hrs

Turquía/Rumania/Eslovaquia/Kosovo vs. Estados Unidos – Grupo D a las 20:00 hrs

Domingo 28 de junio de 2026

2º Grupo A vs. 2º Grupo B – Dieciseisavos de final

Jueves 2 de julio de 2026

1º Grupo H vs. 2º Grupo J – Dieciseisavos de final



Viernes 10 de julio de 2026