Mundial 2026 ¿Cuál es el primer juego de la Copa del Mundo? El primer partido del Mundial 2026 será en el Estadio Ciudad de México.

Por: TUDN Síguenos en Google

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La Copa Mundial de la FIFA 2026 comenzará en la capital mexicana con el Partido 1 del torneo, correspondiente al Grupo A.

La Selección Mexicana, dirigida por Javier Aguirre, será la encargada de abrir la competencia ante Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

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El encuentro marcará la tercera ocasión en que este recinto albergue un partido inaugural de Copa del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

México vs. Sudáfrica abrirá el Mundial 2026

El duelo se disputará el jueves 11 de junio de 2026 a las 13:00 hrs, fecha que coincide con el aniversario del partido inaugural que México jugó ante Sudáfrica en 2010.

Será la primera vez que se repita un enfrentamiento inaugural en la historia de la Copa del Mundo.

México buscará su primera victoria en un partido de apertura, luego de un historial que incluye cinco derrotas y dos empates.

Cómo ver el primer juego del Mundial 2026

El debut entre México y Sudáfrica, y la Ceremonia de Inauguración estarán disponibles en ViX Premium, dónde además podrás seguir los 104 partidos.

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Partidos inaugurales que ha jugado México en Copas del Mundo

A lo largo de la historia, México ha disputado siete encuentros inaugurales:

Uruguay 1930: Francia 4-1 México

Francia 4-1 México Brasil 1950: Brasil 4-0 México

Brasil 4-0 México Suiza 1954: Brasil 5-0 México

Brasil 5-0 México Suecia 1958: Suecia 3-0 México

Suecia 3-0 México Chile 1962: Brasil 2-0 México

Brasil 2-0 México México 1970: México 0-0 URSS

México 0-0 URSS Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1-1 México