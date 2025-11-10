FIFA confía en la seguridad del gobierno de México para el Mundial 2026

Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México, aseguró que el organismo está muy confiado en el plan de seguridad del gobierno federal para recibir los 13 partidos del Mundial 2026.

Mainka Ruiz respondió las dudas sobre la seguridad que habrá en México en la Copa del Mundo durante la conferencia de prensa que ofreció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la mañana de este lunes 10 de noviembre desde el Complejo Cultural de Los Pinos para hablar exclusivamente del Mundial 2026.

PUBLICIDAD

“La oficina de FIFA en México lleva ya tres años trabajando con el gobierno federal y todas las órdenes de gobierno en el tema de seguridad. Estamos muy seguros, muy confiados, de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el Mundial darán el marco de seguridad para todos los aficionados, equipos y árbitros en el Mundial 2026”, señaló.

Mainka Ruiz detalló que más de 800 mil aficionados asistirán a los partidos que se jueguen en las tres sedes mexicanas: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Mientras que otras 6 millones de personas “disfrutarán gratuitamente una experiencia que incluirá lo mejor de nuestra cultura, arte, música y gastronomía” desde los FIFA Fan Festival.

Por otra parte, el director ejecutivo de la FIFA en México desmintió los rumores y aseguró que la inauguración en la Ciudad de México nunca ha estado en riesgo.

“Es una decisión muy lógica, puesto que es el país de los tres que están en la candidatura con la historia más profunda con tres Mundiales: el 70 y 86.

“Esta decisión se dio cuando se anunció el calendario hace como 10 meses y nunca ha estado en duda de aquí es la inauguración el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México”, sentenció Jurgen Mainka Ruiz.