    Mundial 2026

    FIFA confía en la seguridad del gobierno de México para el Mundial 2026

    El director ejecutivo de la FIFA en México aseguró que casi 7 millones de personas disfrutarán de los partidos en México.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video FIFA promete un Mundial 2026 muy seguro en México

    Jurgen Mainka Ruiz, director ejecutivo de la FIFA en México, aseguró que el organismo está muy confiado en el plan de seguridad del gobierno federal para recibir los 13 partidos del Mundial 2026.

    Mainka Ruiz respondió las dudas sobre la seguridad que habrá en México en la Copa del Mundo durante la conferencia de prensa que ofreció la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la mañana de este lunes 10 de noviembre desde el Complejo Cultural de Los Pinos para hablar exclusivamente del Mundial 2026.

    PUBLICIDAD

    “La oficina de FIFA en México lleva ya tres años trabajando con el gobierno federal y todas las órdenes de gobierno en el tema de seguridad. Estamos muy seguros, muy confiados, de que los protocolos y todos los planes que se están implementando para el Mundial darán el marco de seguridad para todos los aficionados, equipos y árbitros en el Mundial 2026”, señaló.

    Mainka Ruiz detalló que más de 800 mil aficionados asistirán a los partidos que se jueguen en las tres sedes mexicanas: la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

    Mientras que otras 6 millones de personas “disfrutarán gratuitamente una experiencia que incluirá lo mejor de nuestra cultura, arte, música y gastronomía” desde los FIFA Fan Festival.

    Por otra parte, el director ejecutivo de la FIFA en México desmintió los rumores y aseguró que la inauguración en la Ciudad de México nunca ha estado en riesgo.

    “Es una decisión muy lógica, puesto que es el país de los tres que están en la candidatura con la historia más profunda con tres Mundiales: el 70 y 86.

    “Esta decisión se dio cuando se anunció el calendario hace como 10 meses y nunca ha estado en duda de aquí es la inauguración el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México”, sentenció Jurgen Mainka Ruiz.

    Video Sheinbaum lanza mensaje de apoyo a Javier Aguirre y el Tri

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Sorteo del Mundial 2026: Cuándo, a qué hora y dónde ver

    Sorteo del Mundial 2026: Cuándo, a qué hora y dónde ver

    1 min
    ¿Cuántos equipos clasifican para el Mundial 2026?

    ¿Cuántos equipos clasifican para el Mundial 2026?

    1 min
    Presentan a la mascota de la Ciudad de México para el Mundial de 2026

    Presentan a la mascota de la Ciudad de México para el Mundial de 2026

    1 min
    Paraguay da sus jugadores para los partidos ante Estados Unidos y México

    Paraguay da sus jugadores para los partidos ante Estados Unidos y México

    1 min
    ¡Pochettino dejaría que Trump levante el trofeo de la FIFA!

    ¡Pochettino dejaría que Trump levante el trofeo de la FIFA!

    Relacionados:
    Mundial 2026FIFAMéxico

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX