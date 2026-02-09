    Mundial 2026

    Las selecciones que entrenarán en México durante el Mundial 2026

    Cinco sedes para seis equipos se han confirmado su estancia durante la Copa del Mundo de la FIFA.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video México presume múltiples sedes para selecciones en el Mundial 2026

    El Mundial 2026 se acerca cada vez más y los detalles se van afinando para recibir la gran justa mundialista que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    ¿Cómo ver todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?
    1 mins

    ¿Cómo ver todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026?

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¡Los increíbles hat-trick, pero con derrotas en Copas del Mundo!
    1 mins

    ¡Los increíbles hat-trick, pero con derrotas en Copas del Mundo!

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Emilio Azcárraga habla sobre los avances del Estadio Banorte
    1 mins

    Emilio Azcárraga habla sobre los avances del Estadio Banorte

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial Rusia 2018: La lesión de James Rodríguez con la selección de Colombia
    1 mins

    Mundial Rusia 2018: La lesión de James Rodríguez con la selección de Colombia

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Álvaro Fidalgo ya es elegible para vestir la playera del Tri
    1:41

    Álvaro Fidalgo ya es elegible para vestir la playera del Tri

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Arabia Saudita elige Austin como campamento base para el Mundial 2026
    1:16

    Arabia Saudita elige Austin como campamento base para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El sorteo que pudo haber cambiado la historia de México en el Mundial de 1970
    1 mins

    El sorteo que pudo haber cambiado la historia de México en el Mundial de 1970

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El día que acabaron con el reinado del Scratch du Oro en Alemania 1974
    1 mins

    El día que acabaron con el reinado del Scratch du Oro en Alemania 1974

    Copa Mundial de Futbol 2026
    La Naranja Mecánica fue el verdugo de Brasil en 1974
    2:00

    La Naranja Mecánica fue el verdugo de Brasil en 1974

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial España 82: Primera serie de penales en un Mundial de la FIFA
    1 mins

    Mundial España 82: Primera serie de penales en un Mundial de la FIFA

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Por esa razón hay selecciones que ya tienen definidos sus campos de entrenamientos para la Copa del Mundo y México tendrá a varios equipos, así lo informó Gabriela Cuevas, la representante de México para la organización del Mundial.

    “Hay que decirlo y con mucho orgullo, nuestros estadios e instalaciones deportivas están a la altura de los mejores del mundo. Y ya seis fueron elegidos por selecciones como sedes de centro de entrenamiento”.

    “Hoy México demuestra que no solamente es capaz de organizar este mundial de todo Norteamérica, de México, Estados Unidos, Canadá, sino que, además nuestras instalaciones deportivas los eligen equipos muy competitivos. Vamos por más futbol en las ciudades sede, vamos por más futbol en todo México”.

    Selecciones y sus sedes de entrenamiento en México

    • México entrenará en Tlalpan, en la Ciudad de México.
    • Uruguay eligió Quintana Roo.
    • Corea del Sur estará en Guadalajara.
    • Colombia entrenará en Guadalajara.
    • Túnez entrenará en Monterrey.
    • Sudáfrica lo hará en Pachuca.
    Video Así se verá el Estadio Banorte para el Mundial del 2026
    Relacionados:
    Mundial 2026Equipos Mundial 2026Sedes Mundial 2026México 2026Túnez 2026Colombia 2026Sudáfrica 2026Uruguay 2026Corea del Sur 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX