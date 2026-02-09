Mundial 2026 Las selecciones que entrenarán en México durante el Mundial 2026 Cinco sedes para seis equipos se han confirmado su estancia durante la Copa del Mundo de la FIFA.

Por: Alonso Ramírez

Video México presume múltiples sedes para selecciones en el Mundial 2026

El Mundial 2026 se acerca cada vez más y los detalles se van afinando para recibir la gran justa mundialista que organizan México, Estados Unidos y Canadá.

Por esa razón hay selecciones que ya tienen definidos sus campos de entrenamientos para la Copa del Mundo y México tendrá a varios equipos, así lo informó Gabriela Cuevas, la representante de México para la organización del Mundial.

“Hay que decirlo y con mucho orgullo, nuestros estadios e instalaciones deportivas están a la altura de los mejores del mundo. Y ya seis fueron elegidos por selecciones como sedes de centro de entrenamiento”.

“Hoy México demuestra que no solamente es capaz de organizar este mundial de todo Norteamérica, de México, Estados Unidos, Canadá, sino que, además nuestras instalaciones deportivas los eligen equipos muy competitivos. Vamos por más futbol en las ciudades sede, vamos por más futbol en todo México”.

Selecciones y sus sedes de entrenamiento en México

México entrenará en Tlalpan, en la Ciudad de México.

entrenará en Tlalpan, en la Ciudad de México. Uruguay eligió Quintana Roo.

eligió Quintana Roo. Corea del Sur estará en Guadalajara.

estará en Guadalajara. Colombia entrenará en Guadalajara.

entrenará en Guadalajara. Túnez entrenará en Monterrey.

entrenará en Monterrey. Sudáfrica lo hará en Pachuca.