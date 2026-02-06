Mundial 2026 ¡Los increíbles hat-trick, pero con derrotas en Copas del Mundo! Dos futbolistas en la historia de los Mundiales han conseguido hat-trick en sus respetivos compromisos, pero ambos fueron derrotados

Anotar tres goles en una Copa del Mundo y perderlo es para Ripley y solo dos jugadores han pasado por esta situación, el suizo Josef Hugi y el soviético Igor Belanov.

En los Cuartos de Final del Mundial de 1954 el jugador helvético marcó tres tantos a Austria, pero Suiza terminó derrotado 7-5.

Por su parte, B elanov pasó por lo mismo, pero en los Octavos de Final del Mundial de México 1986 ante Bélgica.

En esta ocasión, el delantero del Dinamo de Kiev abrió el marcador con un golazo al minuto 28', en el segundo tiempo empató Enzo Scifo, Igor Belanov recuperó la ventaja al 70', pero en una descolgada, Jan Ceulemans igualó para los Diablos Rojos.

Con el 2-2 se fueron a tiempos extra y Bélgica se iría al frente 4-2 con tantos de Stephane Demol y Nico Claesen y a tres minutos del final, la URSS conseguiría un penal, mismo que cobraría Igor Belanov para su triplete.