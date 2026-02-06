    Mundial 2026

    ¡Los increíbles hat-trick, pero con derrotas en Copas del Mundo!

    Dos futbolistas en la historia de los Mundiales han conseguido hat-trick en sus respetivos compromisos, pero ambos fueron derrotados

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Hat-trick en las Copa del Mundo, pero pierden los partidos!

    Anotar tres goles en una Copa del Mundo y perderlo es para Ripley y solo dos jugadores han pasado por esta situación, el suizo Josef Hugi y el soviético Igor Belanov.

    En los Cuartos de Final del Mundial de 1954 el jugador helvético marcó tres tantos a Austria, pero Suiza terminó derrotado 7-5.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Emilio Azcárraga habla sobre los avances del Estadio Banorte
    1 mins

    Emilio Azcárraga habla sobre los avances del Estadio Banorte

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial Rusia 2018: La lesión de James Rodríguez con la selección de Colombia
    1 mins

    Mundial Rusia 2018: La lesión de James Rodríguez con la selección de Colombia

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Álvaro Fidalgo ya es elegible para vestir la playera del Tri
    1:41

    Álvaro Fidalgo ya es elegible para vestir la playera del Tri

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Arabia Saudita elige Austin como campamento base para el Mundial 2026
    1:16

    Arabia Saudita elige Austin como campamento base para el Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El sorteo que pudo haber cambiado la historia de México en el Mundial de 1970
    1 mins

    El sorteo que pudo haber cambiado la historia de México en el Mundial de 1970

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El día que acabaron con el reinado del Scratch du Oro en Alemania 1974
    1 mins

    El día que acabaron con el reinado del Scratch du Oro en Alemania 1974

    Copa Mundial de Futbol 2026
    La Naranja Mecánica fue el verdugo de Brasil en 1974
    2:00

    La Naranja Mecánica fue el verdugo de Brasil en 1974

    Copa Mundial de Futbol 2026
    Mundial España 82: Primera serie de penales en un Mundial de la FIFA
    1 mins

    Mundial España 82: Primera serie de penales en un Mundial de la FIFA

    Copa Mundial de Futbol 2026
    El trofeo de la Copa del Mundo inicia gira por países sede del Mundial 2026
    2 mins

    El trofeo de la Copa del Mundo inicia gira por países sede del Mundial 2026

    Copa Mundial de Futbol 2026
    ¿Qué deportes puedes ver en ViX? Mundial 2026, Liga MX y todo lo disponible con tu paquete
    2 mins

    ¿Qué deportes puedes ver en ViX? Mundial 2026, Liga MX y todo lo disponible con tu paquete

    Copa Mundial de Futbol 2026

    Por su parte, B elanov pasó por lo mismo, pero en los Octavos de Final del Mundial de México 1986 ante Bélgica.

    En esta ocasión, el delantero del Dinamo de Kiev abrió el marcador con un golazo al minuto 28', en el segundo tiempo empató Enzo Scifo, Igor Belanov recuperó la ventaja al 70', pero en una descolgada, Jan Ceulemans igualó para los Diablos Rojos.

    Con el 2-2 se fueron a tiempos extra y Bélgica se iría al frente 4-2 con tantos de Stephane Demol y Nico Claesen y a tres minutos del final, la URSS conseguiría un penal, mismo que cobraría Igor Belanov para su triplete.

    El marcador no se movió más, Bélgica derrotó 4-3 a la Unión Soviética y se clasificó a los Cuartos de Final, mientras que Belanov, con sus tres goles, quedó eliminado junto a los suyos.

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mochaorejas
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ser mi hijo?
    Tráiler: Bodas S.A.
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX