    Paraguay da sus jugadores para los partidos ante Estados Unidos y México

    La Albirroja enfrentará a las dos selecciones el 15 y el 28 de noviembre, respectivamente.

    Gustavo Alfaro, director técnico de Paraguay, dio a conocer la nómina de 28 jugadores para los juegos de preparación rumbo al Mundial 2026 contra Estados Unidos y México.

    Los duelos se celebrarán el 15 y 18 de noviembre próximos, el primero en Filadelfia y el segundo en San Antonio.

    Destacan entre los convocados, Julio Enciso, del Estrasburgo, que se perdió los últimos partidos por una operación de rodilla, así como Andrés Cubas, de Vancouver Whitecaps; Braian Ojeda, de Real Salt Lake; Diego León, de Manchester United; Miguel Almirón, de Atlanta United y Diego González, del Atlas.

    Luego de clasificar al Mundial del próximo año, Paraguay ha disputado dos encuentros, empató contra Japón (2-2) y cayó ante Corea de Sur (0-2).

    Hay que recordar que la Albirroja clásificó a la Copa del Mundo del próximo año al finalizar en el sexto sitio de las eliminatorias de la Conmebol.

    Lista de los jugadores paraguayos que enfrentarán los duelos amistosos ante Estados Unidos y México:

    Porteros
    Roberto Fernández (Cerro Porteño), Aldo Pérez (Guaraní) y Orlando Gil (San Lorenzo de Almagro-ARG).

    Defensas
    Omar Alderete (Sunderland-GBR), Junior Alonso (Atlético Mineiro-BRA), Gustavo Gómez (Palmeiras-BRA), Gustavo Velázquez (Cerro Porteño), Alexis Duarte (Santos-BRA), Juan Cáceres (Dinamo Moscú-RUS), Alan Benítez (Internacional-BRA) y Agustín Sández (Rosario Central-ARG).

    Mediocampistas
    Matías Galarza (River Plate-ARG), Blas Riveros (Cerro Porteño), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps-CAN), Lucas Romero (Recoleta), Braian Ojeda (Real Salt Lake-USA), Damián Bobadilla (Sao Paulo-BRA), Diego Gómez (Brighton & Hove Albion-GBR), Diego León (Manchester United, GBR), Alejandro Romero Gamarra (Al Ain-EAU) y Hugo Cuenca (Génova-ITA).

    Delanteros
    Diego González (Atlas-MEX), Ramón Sosa (Palmeiras-BRA), Miguel Almirón (Atlanta United-USA), Ronaldo Martínez (Platense-ARG), Julio Enciso (Estrasburgo-GBR), Antonio Sanabria (Cremonese-ITA) y Alex Arce (Independiente Rivadavia-ARG).

