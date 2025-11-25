    Mundial 2026

    Sorteo Mundial 2026: Posibles rivales de México para el partido de inauguración

    De cara al sorteo, FIFA dio detalles sobre el primer rival de la Selección Mexicana en la Copa del Mundo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Radical cambio de FIFA: Este sería el rival de México en partido de inauguración

    La Selección Mexicana conocerá a sus rivales para la Fase de Grupos del Mundial 2026 el próximo viernes 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo desde Washington, D.C.

    Una de las dudas más recurrentes entre la afición mexicana es quién será el rival del Tri para el partido de inauguración de la Copa del Mundo que se celebrará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante unos 90 mil aficionados.

    PUBLICIDAD

    De cara al sorteo, FIFA confirmó que el primer rival de México en el Mundial 2026 saldrá del Bombo 3 que está conformado por 12 selecciones.

    Posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026

    • Noruega
    • Panamá
    • Egipto
    • Argelia
    • Paraguay
    • Túnez
    • Escocia
    • Costa de Marfil
    • Catar
    • Uzbekistán
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

    Una de esas selecciones enfrentará al Tri en el partido de inauguración, a excepción de Panamá, ya que pertenece a la misma confederación (Concacaf) y salvo Europa (UEFA), no puede haber dos selecciones de una misma confederación en un grupo.

    Para el sorteo del Mundial 2026 habrá cuatro bombos que estarán etiquetados del 1 al 4 y tendrán 12 bolas cada uno con el nombre de cada país.

    Además, habrá otros 12 bombos que estarán marcados con las letras de la A a la L, que serán los grupos de la primera fase del Mundial y habrá otras cuatro bolas con los números de las posiciones de las selecciones, del 1 al 4.

    Video Conoce los Bombos para el sorteo del Mundial 2026

    Más sobre Mundial 2026

    2 min
    Sorteo Mundial 2026: Procedimientos de FIFA para la Fase de Grupos

    Sorteo Mundial 2026: Procedimientos de FIFA para la Fase de Grupos

    1 min
    Argentina recuerda a Maradona en su quinto aniversario luctuoso

    Argentina recuerda a Maradona en su quinto aniversario luctuoso

    1 min
    Allan Saint-Maximin niega contactos con Haití para jugar el Mundial 2026

    Allan Saint-Maximin niega contactos con Haití para jugar el Mundial 2026

    1 min
    Allan Saint-Maximin podría jugar el Mundial 2026 con selección de Haití

    Allan Saint-Maximin podría jugar el Mundial 2026 con selección de Haití

    2 min
    Richard Ledezma quiere jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana

    Richard Ledezma quiere jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana

    Relacionados:
    Mundial 2026Sorteo Mundial 2026México 2026México

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Bajo un volcán
    La noche eterna del Baby'O
    Pacto de sangre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX