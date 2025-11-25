Video Radical cambio de FIFA: Este sería el rival de México en partido de inauguración

La Selección Mexicana conocerá a sus rivales para la Fase de Grupos del Mundial 2026 el próximo viernes 5 de diciembre cuando se lleve a cabo el sorteo desde Washington, D.C.

Una de las dudas más recurrentes entre la afición mexicana es quién será el rival del Tri para el partido de inauguración de la Copa del Mundo que se celebrará el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México ante unos 90 mil aficionados.

De cara al sorteo, FIFA confirmó que el primer rival de México en el Mundial 2026 saldrá del Bombo 3 que está conformado por 12 selecciones.

Posibles rivales de México para la inauguración del Mundial 2026

Noruega

Panamá

Egipto

Argelia

Paraguay

Túnez

Escocia

Costa de Marfil

Catar

Uzbekistán

Arabia Saudita

Sudáfrica

Una de esas selecciones enfrentará al Tri en el partido de inauguración, a excepción de Panamá, ya que pertenece a la misma confederación (Concacaf) y salvo Europa (UEFA), no puede haber dos selecciones de una misma confederación en un grupo.

Para el sorteo del Mundial 2026 habrá cuatro bombos que estarán etiquetados del 1 al 4 y tendrán 12 bolas cada uno con el nombre de cada país.

Además, habrá otros 12 bombos que estarán marcados con las letras de la A a la L, que serán los grupos de la primera fase del Mundial y habrá otras cuatro bolas con los números de las posiciones de las selecciones, del 1 al 4.