La Selección Mexicana es una de las sedes para el Mundial 2026 y ante la falta de eliminatorias dentro de la Concacaf, busca partidos de preparación para la justa como también lo hacen Estados Unidos y Canadá.

México tiene definidos a sus rivales para las Fecha FIFA de lo que resta de 2025, todos de carácter amistoso; frente a Japón y Corea del Sur en septiembre, Ecuador y Colombia en octubre y Uruguay y Paraguay en noviembre.

Para 2026 aún no tiene rivales definidos, pero si prospectos para preparar la Copa del Mundo de la FIFA en Norteamérica. Uno de ellos es la Selección de Portugal con todo y el astro lusitano Cristiano Ronaldo, quien para entonces cumplirá 41 años.

El duelo entre México y Portugal puede darse para marzo de 2026 en el Estadio Banorte, o Estadio Azteca, como uno de los juegos de preparación tanto para el equipo de manera deportiva como para el inmueble en cuanto a logística, según confirmó Gibrán Araige en Insiders de TUDN.

Genera furor la posibilidad de que Cristiano Ronaldo pise el césped del Coloso de Santa Úrsula, primer estadio que será mundialista por tercera ocasión y donde han desfilado figuras históricas, incluidos Pelé, campeón del mundo en 1970; y Diego Maradona, monarca en el Mundial 1986.

Para marzo de 2026, la Selección de Portugal puede estar clasificada a la Copa del Mundo de la FIFA 2026; las eliminatorias como monarca de la UEFA Nations League, las comenzará este 6 de septiembre frente a Armenia y las concluirá el 16 de noviembre ante la misma selección.

Portugal forma parte del Grupo F de las eliminatorias de la UEFA hacia el Mundial 2026, el cual comparte, además de Armenia, con Hungría e Irlanda. La única forma en la que el duelo no pueda darse sería que el conjunto de las 'Quinas' no clasifique al Mundial como primero de grupo.

Además, Gibrán Araige también confirmó en Insiders que el Tri está en busca de otro rival europeo de primer nivel, es decir, un rival de la calidad de Francia, Alemania o Inglaterra, también para la Fecha FIFA de marzo de 2026, aunque todo parece indicar que ese partido se llevará a cabo en Chicago, Estados Unidos.