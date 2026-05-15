    Mundial 2026

    Mundial 2026: todas las convocatorias y listas finales de las 48 selecciones

    Los equipos clasificados revelan sus convocatorias para la Copa del Mundo de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá 2026.

    Por:
    Redacción
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    Video Madonna, Shakira y BTS en el medio tiempo de la Final del Mundial

    El Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá es una edición única, se trata de la primera que tendrá tres países sedes y con 48 selecciones participantes, por lo que se añadió a su formato la fase de Dieciseisavos de Final.

    El partido inaugural será el jueves 11 de junio en el histórico Estadio Banorte o Estadio Azteca, que para la Copa del Mundo de la FIFA de este verano será Estadio Ciudad de México, y en el que se enfrentarán la Selección Mexicana y la de Sudáfrica.

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    Las selecciones participantes deberán presentar sus convocatorias con la lista de jugadores definitiva antes del 2 de junio, algunas han dado sus prelistas para el Mundial 2026 de las cuales tendrán sus recortes para dejar la plantilla que participará en la justa veraniega.

    La Final del Mundial 2026 será en New York / New Jersey el domingo 19 de julio para completar los 104 partidos que se disputarán en el mago evento futbolístico de este año.

    Convocados de todas las selecciones para el Mundial 2026:

    GRUPO A

    • México
    • Sudáfrica
    • República de Corea
    • Chequia

    GRUPO B

    GRUPO C

    • Brasil
    • Marruecos
    • Haití
    • Escocia

    GRUPO D

    • Estados Unidos
    • Paraguay
    • Australia
    • Turquía

    GRUPO E

    GRUPO F

    GRUPO G

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    GRUPO H

    • España
    • Cabo Verde
    • Arabia Saudita
    • Uruguay

    GRUPO I

    GRUPO J

    • Argentina
    • Argelia
    • Austria
    • Jordania

    GRUPO K

    • Portugal
    • RD Congo
    • Uzbekistán
    • Colombia

    GRUPO L

    • Inglaterra
    • Croacia
    • Ghana
    • Panamá
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