Mundial 2026 Mundial 2026: todas las convocatorias y listas finales de las 48 selecciones Los equipos clasificados revelan sus convocatorias para la Copa del Mundo de la FIFA México, Estados Unidos y Canadá 2026.

Por: Redacción Síguenos en Google

Video Madonna, Shakira y BTS en el medio tiempo de la Final del Mundial

El Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá es una edición única, se trata de la primera que tendrá tres países sedes y con 48 selecciones participantes, por lo que se añadió a su formato la fase de Dieciseisavos de Final.

El partido inaugural será el jueves 11 de junio en el histórico Estadio Banorte o Estadio Azteca, que para la Copa del Mundo de la FIFA de este verano será Estadio Ciudad de México, y en el que se enfrentarán la Selección Mexicana y la de Sudáfrica.

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Las selecciones participantes deberán presentar sus convocatorias con la lista de jugadores definitiva antes del 2 de junio, algunas han dado sus prelistas para el Mundial 2026 de las cuales tendrán sus recortes para dejar la plantilla que participará en la justa veraniega.

La Final del Mundial 2026 será en New York / New Jersey el domingo 19 de julio para completar los 104 partidos que se disputarán en el mago evento futbolístico de este año.

Convocados de todas las selecciones para el Mundial 2026:

GRUPO A

México

Sudáfrica

República de Corea

Chequia

GRUPO B

Canadá

Bosnia y Herzegovina

Catar

Suiza

GRUPO C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

GRUPO D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Turquía

GRUPO E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

GRUPO F

Países Bajos

Japón

Suecia

Túnez

GRUPO G

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Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

GRUPO H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

GRUPO I

Francia

Senegal

Irak

Noruega

GRUPO J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

GRUPO K

Portugal

RD Congo

Uzbekistán

Colombia

GRUPO L