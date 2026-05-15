Haití 2026 Selección de Haití: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Haití volverá a una Copa del Mundo después de 52 años; su objetivo es sumar sus primeros puntos y jugar sin complejos ante los rivales.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Haití presenta convocatoria oficial para la Copa Mundial FIFA 2026

La selección de Haití presentó oficialmente su lista de 26 jugadores para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo al que regresará después de 52 años de ausencia.

El entrenador Sébastien Migné destacó la importancia del momento para el país y aseguró que la conformación del plantel fue pensada más allá del talento individual.

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El estratega francés señaló que buscó reunir al mejor grupo posible para competir al máximo nivel y representar de buena manera a Haití en el escenario más importante del futbol mundial.

¿Quiénes lideran la convocatoria de Haití?

Dentro de la convocatoria aparecen varias de las figuras más importantes del equipo, comenzando por el capitán Johny Placide en la portería. También destacan los defensores Ricardo Ade y Carlens Arcus, este último con una destacada temporada en la Ligue 1, además de los mediocampistas Leverton Pierre y Danley Jean Jacques, así como el histórico delantero Duckens Nazon.

¿Cuál es el objetivo de Haití en la Copa Mundial 2026?

De cara al Mundial, Migné aseguró que el primer objetivo será sumar los primeros puntos de Haití en una Copa del Mundo, aunque también dejó claro que el equipo sueña con avanzar de la primera ronda y competir sin complejos ante cualquier rival.

El combinado caribeño compartirá grupo con Escocia, Brasil y Marruecos, en lo que será uno de los mayores retos de su historia reciente.

Lista de convocados de Haití

Porteros

Johnny Placide — SC Bastia

Alexandre Pierre — FC Sochaux

Josué Duverger — FC Cosmos Koblenz

Defensas

Carlens Arcus — Angers SCO

Wilguens Paugain — SV Zulte Waregem

Duke Lacroix — Colorado Springs

Martin Experience — AS Nancy-Lorraine

JK Duverne — KAA Gent

Ricardo Ade — LDU Quito

Hannes Delcroix — FC Lugano

Keeto Thermoncy — BSC Young Boys II

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Mediocampistas

Leverton Pierre — FC Vizela

Carl-Fred Sainthe — El Paso Locomotive FC

Jean-Jacques Danley — Philadelphia Union

Jeanricner Bellegarde — Wolverhampton

Pierre Woodenski — Violette AC

Dominique Simon — FC Tatran Prešov

Delanteros