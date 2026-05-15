Mundial 2026 Selección de Japón: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

Video Emotivo; futbolista rompe en llanto al ser convocado a su quinto mundial

La selección de Japón dio a conocer su lista de convocados para el Mundial del 2026 donde destaca el llamado de Yuto Nagatomo que jugará su quinta Copa del Mundo y que tras conocer su llamado rompió el llanto en plena transmisión.

El defensor nipón no pudo ocultar su emoción al ser convocado por Hajime Moriyasu para jugar un nuevo mundial a sus 39 años.

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El veterano futbolista de 38 años se sumará a otros futbolistas que han disputado cinco mundiales como L othar Matthäus, Antonio Carbajal, Rafael Márquez, así como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa que en este 2026 jugarán su sexta Copa del Mundo

Los Mundiales que ha disputado Yuto Nagatomo son: Sudáfrica 2010, Brasi 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y ahora estará en el 2026.

LISTA DE CONVOCADOS DE JAPÓN PARA LA COPA DEL MUNDO 2026

El combinado japonés quien es dirigido por Hajime Moriyasu, incluyó en su lista a jugadores como Takefusa Kubo y Wataru Endo, pero también se confirmaron la ausencia de Kaoru Mitoma que no se recuperó de su lesión.

Porteros:

· Zion Suzuki

· Keisuke Osako

· Tomoki Hayakawa

Defensas:

· Yuto Nagatomo

· Shogo Taniguchi

· Ko Itakura

· Tsuyoshi Watanabe

· Takehiro Tomiyasu

· Hiroki Ito

· Ayumu Seko

· Yukinari Sugawara

· Junnosuke Suzuki

Mediocampistas:

· Wataru Endo

· Junya Ito

· Daichi Kamada

· Koki Ogawa

· Daizen Maeda

· Ritsu Doan

· Ayase Ueda

· Ao Tanaka

· Keito Nakamura

· Kaishu Sano

Delanteros: