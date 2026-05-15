    Mundial 2026

    Selección de Japón: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Por:Raúl Martínez
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    Video Emotivo; futbolista rompe en llanto al ser convocado a su quinto mundial

    La selección de Japón dio a conocer su lista de convocados para el Mundial del 2026 donde destaca el llamado de Yuto Nagatomo que jugará su quinta Copa del Mundo y que tras conocer su llamado rompió el llanto en plena transmisión.

    El defensor nipón no pudo ocultar su emoción al ser convocado por Hajime Moriyasu para jugar un nuevo mundial a sus 39 años.

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    El veterano futbolista de 38 años se sumará a otros futbolistas que han disputado cinco mundiales como L othar Matthäus, Antonio Carbajal, Rafael Márquez, así como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa que en este 2026 jugarán su sexta Copa del Mundo

    Los Mundiales que ha disputado Yuto Nagatomo son: Sudáfrica 2010, Brasi 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y ahora estará en el 2026.

    LISTA DE CONVOCADOS DE JAPÓN PARA LA COPA DEL MUNDO 2026

    El combinado japonés quien es dirigido por Hajime Moriyasu, incluyó en su lista a jugadores como Takefusa Kubo y Wataru Endo, pero también se confirmaron la ausencia de Kaoru Mitoma que no se recuperó de su lesión.

    Porteros:

    · Zion Suzuki
    · Keisuke Osako
    · Tomoki Hayakawa

    Defensas:

    · Yuto Nagatomo
    · Shogo Taniguchi
    · Ko Itakura
    · Tsuyoshi Watanabe
    · Takehiro Tomiyasu
    · Hiroki Ito
    · Ayumu Seko
    · Yukinari Sugawara
    · Junnosuke Suzuki

    Mediocampistas:

    · Wataru Endo
    · Junya Ito
    · Daichi Kamada
    · Koki Ogawa
    · Daizen Maeda
    · Ritsu Doan
    · Ayase Ueda
    · Ao Tanaka
    · Keito Nakamura
    · Kaishu Sano

    Delanteros:

    · Takefusa Kubo
    · Yuito Suzuki
    · Kento Shiogai
    · Keisuke Goto

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