Selección de Japón: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
La selección de Japón dio a conocer su lista de convocados para el Mundial del 2026 donde destaca el llamado de Yuto Nagatomo que jugará su quinta Copa del Mundo y que tras conocer su llamado rompió el llanto en plena transmisión.
El defensor nipón no pudo ocultar su emoción al ser convocado por Hajime Moriyasu para jugar un nuevo mundial a sus 39 años.
El veterano futbolista de 38 años se sumará a otros futbolistas que han disputado cinco mundiales como L othar Matthäus, Antonio Carbajal, Rafael Márquez, así como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Guillermo Ochoa que en este 2026 jugarán su sexta Copa del Mundo
Los Mundiales que ha disputado Yuto Nagatomo son: Sudáfrica 2010, Brasi 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, y ahora estará en el 2026.
LISTA DE CONVOCADOS DE JAPÓN PARA LA COPA DEL MUNDO 2026
El combinado japonés quien es dirigido por Hajime Moriyasu, incluyó en su lista a jugadores como Takefusa Kubo y Wataru Endo, pero también se confirmaron la ausencia de Kaoru Mitoma que no se recuperó de su lesión.
Porteros:
· Zion Suzuki
· Keisuke Osako
· Tomoki Hayakawa
Defensas:
· Yuto Nagatomo
· Shogo Taniguchi
· Ko Itakura
· Tsuyoshi Watanabe
· Takehiro Tomiyasu
· Hiroki Ito
· Ayumu Seko
· Yukinari Sugawara
· Junnosuke Suzuki
Mediocampistas:
· Wataru Endo
· Junya Ito
· Daichi Kamada
· Koki Ogawa
· Daizen Maeda
· Ritsu Doan
· Ayase Ueda
· Ao Tanaka
· Keito Nakamura
· Kaishu Sano
Delanteros:
· Takefusa Kubo
· Yuito Suzuki
· Kento Shiogai
· Keisuke Goto