Mundial 2026 Selección de Bosnia y Herzegovina: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 La selección bosnia enfrentará a Canadá, Suiza y Catar en la Fase de Grupos del Mundial 2026.

Video Bosnia y Herzegovina, primera selección en dar su lista final para el Mundial 2026

A 30 días de que comience el Mundial 2026, Bosnia y Herzegovina se convirtió en la primera selección en presentar su convocatoria final para jugar la Copa del Mundo.

El técnico Sergej Barbarez eligió a los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 encabezados por el histórico Edin Dzeko, que ha liderado a Bosnia y Herzegovina a sus dos únicas participaciones en Copa del Mundo: Brasil 2014 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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La selección bosnia enfrentará a Canadá, Suiza y Catar en la Fase de Grupos del Mundial 2026 tras eliminar a Italia en el Repechaje para quedarse sin jugar una Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva.

Selektor Sergej Barbarez odabrao je 26 reprezentativaca koji će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku.#NFSBiH #zmajevi #FIFAWorldCup2026 #dreambigdreambih pic.twitter.com/tnmmSNEXYx — NFS BIH (@NFSBiH) May 11, 2026

La fecha límite para que el resto de selecciones anuncien su convocatoria final será el 1 de junio. Este 11 de mayo los equipos deben presentar una lista provisional de 55 jugadores.

Ya con su lista final, Bosnia y Herzegovina se medirá a Macedonia del Norte y Panamá el próximo 29 de mayo y 6 de junio, respectivamente, antes de disputar el Mundial 2026.