    Mundial 2026

    Selección de Bosnia y Herzegovina: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    La selección bosnia enfrentará a Canadá, Suiza y Catar en la Fase de Grupos del Mundial 2026.

    Por:Kevin R. Yu
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    Video Bosnia y Herzegovina, primera selección en dar su lista final para el Mundial 2026

    A 30 días de que comience el Mundial 2026, Bosnia y Herzegovina se convirtió en la primera selección en presentar su convocatoria final para jugar la Copa del Mundo.

    El técnico Sergej Barbarez eligió a los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 encabezados por el histórico Edin Dzeko, que ha liderado a Bosnia y Herzegovina a sus dos únicas participaciones en Copa del Mundo: Brasil 2014 y Estados Unidos, México y Canadá 2026.

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    La selección bosnia enfrentará a Canadá, Suiza y Catar en la Fase de Grupos del Mundial 2026 tras eliminar a Italia en el Repechaje para quedarse sin jugar una Copa del Mundo por tercera ocasión consecutiva.

    La fecha límite para que el resto de selecciones anuncien su convocatoria final será el 1 de junio. Este 11 de mayo los equipos deben presentar una lista provisional de 55 jugadores.

    Ya con su lista final, Bosnia y Herzegovina se medirá a Macedonia del Norte y Panamá el próximo 29 de mayo y 6 de junio, respectivamente, antes de disputar el Mundial 2026.

    El conjunto bosnio buscará superar lo hecho en Brasil 2014 donde acabó en el tercer lugar del Grupo F con tres puntos, por detrás de Argentina y Nigeria, y por delante de Irán.

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