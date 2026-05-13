Nueva Zelanda anuncia su lista final para la Copa del Mundo 2026
Los All Whites dan a conocer su listado final de 26 futbolistas para el Mundial 2026 donde debutarán ante Irán, el próximo 16 de junio.
El técnico de la selección de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, da a conocer el listado final de 26 jugadores para la próxima Copa del Mundo 2026. El estratega no quiso entregar una prelista de 55 futbolistas, como lo hicieron algunas selecciones, y decidió dar a conocer el listado definitivo.
Nueva Zelanda integra del Grupo G junto a Irán, Egipto y Bélgica. Los All Whites harán su debut ante el representativo iraní el próximo 16 de junio en el Estadio de Los Angeles.
El estratega Bazeley aseguró: “En primer lugar, es un privilegio estar en este puesto y nombrar a la plantilla para la Copa Mundial de la FIFA, la cúspide del fútbol y el sueño de todo aquel que juega”.
“Hemos dedicado los últimos años a prepararnos para este momento y a seguir de cerca a unos 55 jugadores que aspiraban a viajar a Canadá, México y Estados Unidos.
“Como cuerpo técnico, hemos seleccionado una plantilla que creemos que nos permitirá rendir al máximo, una combinación de jóvenes talentos prometedores y jugadores experimentados para maximizar nuestras posibilidades de ganar partidos y superar la fase de grupos.
“ Este nunca será un proceso fácil, y somos conscientes de la responsabilidad, pero confío en que hemos elegido la mejor plantilla posible para enfrentarnos a Irán, Egipto, Bélgica y otros rivales”, destacó el estratega.
Nueva Zelanda tendrá dos partidos de preparación antes de su debut en la Copa del Mundo. El primero ante Haití, el próximo 3 de junio y cierra su fase de examen ante Inglaterra el 7 de junio.
Listado completo de los futbolistas de Nueva Zelanda
- 1: Max Crocombe (22/0) Millwall FC, Inglaterra
- 2: Tim Payne (50/3) Wellington Phoenix, Nueva Zelanda
- 3: Francis De Vries (18/1) Auckland FC, Nueva Zelanda
- 4: Tyler Bindon (23/3) Nottingham Forest, Inglaterra
- 5: Michael Boxall (61/1) Minnesota United. EE.UU
- 6: Joe Bell (31/1) Viking FK, Noruega
- 7: Matt Garbett (36/5) Peterborough United, Inglaterra
- 8: Marko Stamenić (37/3) Swansea City, Gales
- 9: Chris Wood (88/45) Nottingham Forest, Inglaterra
- 10: Sarpreet Singh (26/3) Wellington Phoenix, Nueva Zelanda
- 11: Eli Just (42/9) Motherwell FC, Escocia
- 12: Alex Paulsen (6/0) Lechia Gdańsk, Polonia
- 13: Liberato Cacace (35/1) Wrexham AFC, Gales
- 14: Alex Rufer (24/0) Wellington Phoenix, Nueva Zelanda
- 15: Nando Pijnaker (23/0) Auckland FC, Nueva Zelanda
- 16: Finn Surman (17/2) Portland Timbers, EE.UU.
- 17: Kosta Barbarouses (74/10) Western Sydney Wanderers, Australia
- 18: Ben Waine (30/9) Port Vale, Inglaterra
- 19: Ben Old (22/2) Saint-Étienne, Francia
- 20: Callum McCowatt (30/4) Silkeborg, Dinamarca
- 21: Jesse Randall (9/2) Auckland FC, Nueva Zelanda
- 22: Michael Woud (6/0) Auckland FC, Nueva Zelanda
- 23: Ryan Thomas (25/3) PEC Zwolle, Países Bajos
- 24: Callan Elliot (9/0) Auckland FC, Nueva Zelanda
- 25: Lachlan Bayliss (2/0) Newcastle Jets, Australia
- 26: Tommy Smith (56/2) Braintree Town, Inglaterra