Nueva Zelanda 2026 Nueva Zelanda anuncia su lista final para la Copa del Mundo 2026 Los All Whites dan a conocer su listado final de 26 futbolistas para el Mundial 2026 donde debutarán ante Irán, el próximo 16 de junio.



Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video Nueva Zelanda anuncia su lista para el Mundial 2026

El técnico de la selección de Nueva Zelanda, Darren Bazeley, da a conocer el listado final de 26 jugadores para la próxima Copa del Mundo 2026. El estratega no quiso entregar una prelista de 55 futbolistas, como lo hicieron algunas selecciones, y decidió dar a conocer el listado definitivo.

Nueva Zelanda integra del Grupo G junto a Irán, Egipto y Bélgica. Los All Whites harán su debut ante el representativo iraní el próximo 16 de junio en el Estadio de Los Angeles.

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El estratega Bazeley aseguró: “En primer lugar, es un privilegio estar en este puesto y nombrar a la plantilla para la Copa Mundial de la FIFA, la cúspide del fútbol y el sueño de todo aquel que juega”.

“Hemos dedicado los últimos años a prepararnos para este momento y a seguir de cerca a unos 55 jugadores que aspiraban a viajar a Canadá, México y Estados Unidos.

“Como cuerpo técnico, hemos seleccionado una plantilla que creemos que nos permitirá rendir al máximo, una combinación de jóvenes talentos prometedores y jugadores experimentados para maximizar nuestras posibilidades de ganar partidos y superar la fase de grupos.

“ Este nunca será un proceso fácil, y somos conscientes de la responsabilidad, pero confío en que hemos elegido la mejor plantilla posible para enfrentarnos a Irán, Egipto, Bélgica y otros rivales”, destacó el estratega.

Nueva Zelanda tendrá dos partidos de preparación antes de su debut en la Copa del Mundo. El primero ante Haití, el próximo 3 de junio y cierra su fase de examen ante Inglaterra el 7 de junio.

Listado completo de los futbolistas de Nueva Zelanda

1: Max Crocombe (22/0) Millwall FC, Inglaterra

2: Tim Payne (50/3) Wellington Phoenix, Nueva Zelanda

3: Francis De Vries (18/1) Auckland FC, Nueva Zelanda

4: Tyler Bindon (23/3) Nottingham Forest, Inglaterra

5: Michael Boxall (61/1) Minnesota United. EE.UU

6: Joe Bell (31/1) Viking FK, Noruega

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7: Matt Garbett (36/5) Peterborough United, Inglaterra

8: Marko Stamenić (37/3) Swansea City, Gales

9: Chris Wood (88/45) Nottingham Forest, Inglaterra

10: Sarpreet Singh (26/3) Wellington Phoenix, Nueva Zelanda

11: Eli Just (42/9) Motherwell FC, Escocia

12: Alex Paulsen (6/0) Lechia Gdańsk, Polonia

13: Liberato Cacace (35/1) Wrexham AFC, Gales

14: Alex Rufer (24/0) Wellington Phoenix, Nueva Zelanda

15: Nando Pijnaker (23/0) Auckland FC, Nueva Zelanda

16: Finn Surman (17/2) Portland Timbers, EE.UU.

17: Kosta Barbarouses (74/10) Western Sydney Wanderers, Australia

18: Ben Waine (30/9) Port Vale, Inglaterra

19: Ben Old (22/2) Saint-Étienne, Francia

20: Callum McCowatt (30/4) Silkeborg, Dinamarca

21: Jesse Randall (9/2) Auckland FC, Nueva Zelanda

22: Michael Woud (6/0) Auckland FC, Nueva Zelanda

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23: Ryan Thomas (25/3) PEC Zwolle, Países Bajos

24: Callan Elliot (9/0) Auckland FC, Nueva Zelanda

25: Lachlan Bayliss (2/0) Newcastle Jets, Australia