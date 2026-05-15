    Mundial 2026

    Costa de Marfil: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026

    Yan Diomandé y Nicolas Pepé comandan la lista de Costa de Marfil para la justa mundialista.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Fechas y horarios de los partidazos que nos esperan en el Grupo E de la Copa del Mundo 2026

    La selección de Costa de Marfil dio a conocer a sus 26 futbolistas que disputarán la Copa del Mundo 2026 donde buscará superar por primera vez la fase de grupos.

    El combinado dirigido por Emerse Fae convocó para la esta justa mundialista a jugadores de renombre como Yan Diomandé del RB Leipzig y Nicolas Pepé del Villarreal.

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    De igual forma en la lista de Costa de Marfil destaca el llamado de Ange-Yoan Bonny quien apenas hace unos días completó su cambio de nacionalidad luego de tener participación con las juveniles de Francia como también lo hizo E lye Wahi, que también estará en el Mundial 2026.

    Costa de Marfil se encuentra en el grupo E del Mundial 2026 junto con Alemania, Ecuador y Curazao, y se presentación en el torneo será frente a los sudamericanos el 15 de junio.

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    LISTA DE CONVOCADOS DE COSTA DE MARFIL PARA LA COPA DEL MUNDO 2026

    Porteros:

    · Yahia Fofana
    · Mohamed Koné
    · Alban ‌Lafont

    Defensas:

    · Emmanuel Agbadou
    · Clement Akpa
    · Ousmane Diomande
    · Guela Doue
    · Ghislain Konan
    · Odilon Kossonou
    · Evan Ndicka
    · Wilfried Singo

    Mediocampistas:

    · Seko Fofana
    · Parfait Guiagon
    · Franck Kessie
    · Christ Oulai
    · Ibrahim Sangare
    · Jean-Michael Seri

    Delanteros:

    · Simon Adingra
    · Ange-Yoan Bonny
    · ‌Amad Diallo
    · Oumar Diakité
    · Yan Diomande
    · Evann Guessand
    · Nicolas Pépé
    · Bazoumana Touré
    · Elye Wahi (Niza)

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