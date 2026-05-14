Selección de Francia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
Liderados por el histórico Kylian Mbappé, Didier Deschamps dio a conocer los 26 elegidos por Les Blues.
La selección de Francia reveló este jueves 14 de mayo su convocatoria al Mundial 2026 con los 26 jugadores elegidos por Didier Deschamps para el torneo que arrancará en menos de 30 días con el partido de México vs. Sudáfrica en el Estadio Banorte.
Deschamps lleva una base del combinado que fue subcampeón ante Argentina en Qatar 2022, pero que se una a lista de jóvenes promess que poco a poco despuntan en el futbol mundial.
La selección de Francia enfrentará a Noruega, Irak y Senegal en el Grupo I del Mundial 2026. Previo al torneo jugará dos amistosos, uno ante Costa de Marfil y otro ante Irlanda del Norte.
Convocatoria de Francia para el Mundial 2026
Con un importante arsenal ofensivo que tiene a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, el cuadro galo se presentará a la Copa del Mundo en este verano.
Deschamps dejó fuera a Lucas Chevalier (PSG), Kolo Muani (Tottenham) y Eduardo Camavinga (Real Madrid/ESP), catalogados como la mayores ausencias que tendrá el cuadro de Les Bleus para el campeonato mundial de naciones de futbol.
- PORTEROS: Mike Maignan (Milan/ITA), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).
- DEFENSAS: Theo Hernández (Al-Hilal/KSA), Lucas Hernández (PSG), William Saliba (Arsenal/ING), Ibrahima Konaté (Liverpool/ING), Lucas Digne (Aston Villa/ING), Malo Gusto (Chelsea/ING), Dayot Upamecano (Bayern Múnich/ALE), Jules Koundé (Barcelona/ESP), Maxence Lacroix (Crystal Palace/ING),
- MEDIOS: N’Golo Kanté (Fenerbahçe/TUR), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid/ESP), Warren Zaïre-Emery (PSG), Adrien Rabiot (Milan/ITA), Manu Koné (AS Roma/ITA)
- DELANTEROS: Kylian Mbappé (Real Madrid/ESP), Ousmane Dembélé (PSG), Marcus Thuram (Inter/ITA), Michael Olise (Bayern Múnich/GER), Maghnes Akliouche (AS Monaco), Rayan Cherki (Manchester City/ING), Bradley Barcola (PSG), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace/ING) y Désiré Doué (PSG).
En comparativa con la lista para el Mundial Qatar 2022, los 14 que no repiten son Hugo LLoris, Benjamin Pavard, Raphäel Varane, Axel Diassi, Matteo Guendouzi, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kolo Muani, Jordan Veretout, Steve Mandanda, Karim Benzema, Kingsley Coman, Alphonse Areola, Eduardo Camavinga.
¿Cuándo se entregan listas oficiales para el Mundial 2026?
La fecha límite para que el resto de selecciones anuncien su convocatoria final será el 1 de junio. Este 11 de mayo los equipos debieron presentar una lista provisional de 55 jugadores, aunque la FIFA no las hizo públicas como en ediciones anteriores.
Previo a Francia, la selección de Suecia, Nueva Zelanda y Bosnia y Herzegovina anunciaron sus listas de 26 jugadores convocados al Mundial 2026.