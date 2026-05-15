Túnez 2026 Selección de Túnez: convocados en lista para el Mundial 2026 Con varios jugadores de experiencia en ligas de Europa, la selección africana lanzó su convocatoria definitiva para la Copa del Mundo.

Video Mundial 2026: La Selección de Túnez anunció su convocatoria definitiva

La Selección de Túnez dio a conocer su lista de convocados para el Mundial 2026, es la convocatoria definitiva con 26 jugadores, varios de ellos con roce internacional en las principales ligas de Europa, sobre todo en el aspecto ofensivo.

El director técnico Sabri Lamouchi dio la lista a través de un video difundido por la Federación Tunecina de Futbol en sus redes sociales; será la séptima participación del combinado africano en una Copa del Mundo de la FIFA, la tercera de manera consecutiva.

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Son varios los futbolistas que militan en las ligas de Francia, Alemania e Inglaterra. Khalil Ayari pertenece al PSG, pero se encuentra a préstamo con Stade Tunisien; Sebastián Tounekti milita en el Celtic junto al mexicano Julián Araujo, mientras que Elias Achouri es compañero del mexicano Rodrigo Huescas en el Copenhague.

La Selección de Túnez clasificó al Mundial 2026 tras ganar su grupo en las eliminatorias de África en un sector que no parecía tener inconveniente para conseguir el boleto, pues se encontraban combinados de Namibia, Liberia, Malaui, Guinea Ecuatorial y Santo Tomé y Príncipe.

Túnez quedó colocado dentro del Grupo F de la Copa Mundial 2026 de la FIFA junto a Países Bajos, Japón y Suecia. Jugará dos partidos en Monterrey y uno en Kansas City; ante los japoneses será el partido mil en Copas del Mundo.

Esta es la convocatoria de la Selección de Túnez para el Mundial 2026:

PORTEROS:

Abdelmouhib Chamakh (Club African)

Aymen Dahmen (CS Sfax)

Sabri Ben-Hessen (ES Sahel)

DEFENSAS:

Yan Valery (Young Boys)

Moutaz Neffati (IFK)

Raed Chikhaoui (US Monastir)

Montassar Talbi (Lloriten)Adem Arous (Kasimpaca)

Omar Rekik (NK Maribor)

Dylan Bronn (Servette)

Ali Abdi (OGC Nice)

M-A Ben Hmida (ES Tunis)

MEDIOCAMPISTAS:

Mortadha Ben Ouanes (Kasimpaca)

Elyes Skhiri (Frankfurt)

Rani Khedira (Unión Berlín)

Mohamed Haj-Mahmoud (Lugano)

Ismail Gharbi (Augsburg)

Hannibal (Burnley)

Anis Ben-Slimane (Norwich City)

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DELANTEROS: