Selección de Bélgica: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026
Rudi García reveló la lista de convocados de los Diablos Rojos para la justa mundialista donde hubo algunas sorpresas.
A unos días del inicio del Mundial 2026 la selección de Bélgica dio a conocer la lista de convocados donde destaca una mezcla de experiencia y juventud con el que buscan trascender en la justa mundialista.
En conferencia de prensa el técnico del combiado belga, Rudi García, reveló el nombre de los 26 futbolistas entre los que destacan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois.
Entre las principales novedades aparece la presencia de Matías Fernández-Pardo, quien decidió representar a Bélgica pese a tener la posibilidad de jugar con España.
De igual forma destacan en la convocatoria de Bélgica los nombres de Jeremy Doku, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere.
Los Diablos Rojos se encuentran ubicados en el grupo G de la Copa del Mundo junto con Egipto, Irán y Nueva Zelanda, y su debut será el próximo 15 de junio frente a los egipcios en Seattle.
LISTA DE CONVOCADOS DE BÉLGICA PARA LA COPA DEL MUNDO 2026
Porteros:
- Thibaut Courtois
- Senne Lammens
- Mike Penders
Defensas:
- Zeno Debast
- Arthur Theate
- Koni De Winter
- Brandon Mechele
- Nathan Ngoy
- Thomas Meunier
- Timothy Castagne
- Maxim De Cuyper
- Joaquin Seys
Mediocampistas:
- Kevin De Bruyne
- Youri Tielemans
- Amadou Onana
- Hans Vanaken
- Nicolas Raskin
- Axel Witsel
Delanteros:
- Romelu Lukaku
- Jeremy Doku
- Leandro Trossard
- Charles De Ketelaere
- Dodi Lukebakio
- Alexis Saelemaekers
- Lucas Stassin
- Mika Godts