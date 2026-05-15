Mundial 2026 Selección de Bélgica: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Rudi García reveló la lista de convocados de los Diablos Rojos para la justa mundialista donde hubo algunas sorpresas.

Video De Bruyne y Courtois lideran la lista de Bélgica para el Mundial 2026

A unos días del inicio del Mundial 2026 la selección de Bélgica dio a conocer la lista de convocados donde destaca una mezcla de experiencia y juventud con el que buscan trascender en la justa mundialista.

En conferencia de prensa el técnico del combiado belga, Rudi García, reveló el nombre de los 26 futbolistas entre los que destacan Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku y Thibaut Courtois.

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Entre las principales novedades aparece la presencia de Matías Fernández-Pardo, quien decidió representar a Bélgica pese a tener la posibilidad de jugar con España.

De igual forma destacan en la convocatoria de Bélgica los nombres de Jeremy Doku, Leandro Trossard y Charles De Ketelaere.

Los Diablos Rojos se encuentran ubicados en el grupo G de la Copa del Mundo junto con Egipto, Irán y Nueva Zelanda, y su debut será el próximo 15 de junio frente a los egipcios en Seattle.

LISTA DE CONVOCADOS DE BÉLGICA PARA LA COPA DEL MUNDO 2026

Porteros:

Thibaut Courtois

Senne Lammens

Mike Penders

Defensas:

Zeno Debast

Arthur Theate

Koni De Winter

Brandon Mechele

Nathan Ngoy

Thomas Meunier

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Timothy Castagne

Maxim De Cuyper

Joaquin Seys

Mediocampistas:

Kevin De Bruyne

Youri Tielemans

Amadou Onana

Hans Vanaken

Nicolas Raskin

Axel Witsel

Delanteros:

Romelu Lukaku

Jeremy Doku

Leandro Trossard

Charles De Ketelaere

Dodi Lukebakio

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Alexis Saelemaekers

Lucas Stassin