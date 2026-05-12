Mundial 2026 Selección de Suecia: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Liderados por el histórico Vyktor Gyokeres, el cuadro sueco enfrentará a Túnez, Países Bajos y Japón.

Video Bosnia y Herzegovina, primera selección en dar su lista final para el Mundial 2026

La selección de Suecia dio a conocer su convocatoria al Mundial 2026 con los 26 jugadores elegidos por Graham Potter para el evento que arrancará en 30 días con el partido de México vs. Sudáfrica en el Estadio Banorte.

Potter lleva a la base con la que el cuadro sueco logró el pase a la Copa del Mundo al eliminar a Polonia el pasado mes de marzo, por lo que realtivamente no hay alguna ausencia notoria, con base a la última convocatoria.

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La selección de Suecia enfrentará a Túnez, Países Bajos y Japón en el Grupo F del Mundial 2026, incluido un partido en el Estadio Monterrey en México.

Convocatoria de Suecia para el Mundial 2026



Con un importante arsenal ofensivo que tiene a Vyktor Gyokeres, Alexander Isak y Anthony Elanga, el cuadro escandinavo se presentará a la Copa del Mundo en este verano.

Graham Potter quizá tiene en Roony Bardghji, atacante del Barcelona, como la ausencia más notoria, que no fue incluido por decisión técnica y que no fue llamado para los partidos del Repechaje UEFA en meses pasados.

PORTEROS : Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterstrom.

: Viktor Johansson, Kristoffer Nordfeldt y Jacob Widell Zetterstrom. DEFENSAS : Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelof, Erick Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson.

: Hjalmar Ekdal, Gabriel Gudmundsson, Isak Hien, Emil Holm, Gustaf Lagerbielke, Victor Nilsson Lindelof, Erick Smith, Carl Starfelt, Elliot Stroud y Daniel Svensson. MEDIOS : Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli.

: Taha Ali, Yasin Ayari, Lucas Bergvall, Jesper Karlstrom, Gustaf Nilsson, Benjamin Nygren, Ken Sema, Mattias Svanberg y Besfort Zeneli. DELANTEROS: Anthony Elanga, Vyktor Gyökeres, Alexander Isak y Alexander Bernhardsson.

¿Cuándo se entregan listas oficiales para el Mundial 2026?



La fecha límite para que el resto de selecciones anuncien su convocatoria final será el 1 de junio. Este 11 de mayo los equipos debieron presentar una lista provisional de 55 jugadores, aunque la FIFA no las hizo públicas como en ediciones anteriores.