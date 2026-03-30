Mundial 2026 Se activa la alarma de incendio en conferencia de prensa de Congo previo al repechaje Momentos de tensión se vivieron en el estadio Guadalajara previo al juego de repechaje contra Jamaica.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Se prende alarma de incendios en conferencia del RD Congo.

Un enorme susto se vivió en la sala de prensa del estadio Guadalajara luego de que se activara la alarma de incendió en plena conferencia de prensa que provocó que de inmediato se desalojara la zona.

Todo ocurrió mientras Sebastien Desabre, técnico de la selección de RD Congo, hablaba ante los medios de comunicación cuando de repente sonó la alarma lo que provocó un susto entre los presentes y que se detuviera la conferencia.

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De inmediato el estratega de la selección africana fue desalojado de la sala de prensa para resguardarlo e instantes después algunas otras personas fueran desalojadas.

De acuerdo con los primeros reportes la alarma se activó luego de unas pruebas de mantenimiento del estadio Guadalajara, y afortudamente no hubo fuego dentro del inmueble y todo quedó en un susto.

ESTADIO GUADALAJARA ESTARÁ LLENO PARA EL CONGO VS. JAMAICA

El ambiente mundialista ya se vive en Guadalajara con los duelos de repechaje, y eso se mostró desde el primer partido ente Jamaica y Bolivia, y ahora en el duelo decisivo por el boleto al Mundial no será la excepción.

Y es que a unas horas del juego entre Congo y Jamaica se dio a conocer que los boletos están agotados para el partido que decidirá si los africanos van a su primer Mundial o los jamaicanos regresan a una Copa del Mundo.