Mundial 2026 Irak vs. Bolivia | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido del repechaje intercontinental Iraquíes y bolivianos se disputan en Monterrey el último lugar de la Copa del Mundo 2026.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Bolivia e Irak invaden Monterrey previo al Repechaje Intercontinental

Irak y Bolivia se enfrentan en Monterrey por e l último boleto que queda disponible para la Copa del Mundo de la FIFA 26.

La selección iraquí llegó este encuentro vía ranking FIFA a diferencia del combinado boliviano que primero tuvo vencer en la Semifinales del repechaje intercontinental a Surinam.

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El partido por el último boleto al Mundial 2026 se disputará en el estadio Monterrey donde se espera una gran entrada para presencial el duelo luego del ambiente que pusieron ambas aficiones en la previa.