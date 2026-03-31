Mundial 2026 Partidos del martes 31 de marzo: México vs. Bélgica y Repechajes Mundial 2026 La actividad de media semana continúa y nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

Video México vs. Bélgica: Horario y dónde ver el partido amistoso de cara al Mundial 2026

El balón sigue su camino en el planeta futbol y nos tiene reservados emocionantes encuentros en todos los frentes este martes 31 de marzo del 2026 como el amistoso México vs. Bélgica y los repechajes rumbo al Mundial 2026, así como los partidos amistosos también rumbo al evento de la FIFA.

Las finales de los play-offs de los qualifiers de la UEFA se juegan todos al mismo tiempoy serán: Bosnia vs. Italia, Suecia vs. Polonia, Kosovo vs. Turquía y Chequia vs. Dinamarca.

PUBLICIDAD

Por la tarde-noche, también se jugarán los duelos del repechaje intercontinental entre RD Congo y Jamaica, y Irak vs. Bolivia.

Entre los partidos de preparación o amistosos, destacan el Noruega vs. Suiza, Sudáfrica vs. Panamá, Países Bajos vs. Ecuador, Inglaterra vs. Japón, Austria vs. Corea del Sur, España vs. Egipto, Estados Unidos vs. Portugal, Argentina vs. Zambia y Brasil vs. Croacia.

Partidos de hoy martes 31 de marzo del 2026

Amistoso internacional

México vs. Bélgica - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 9:00 pm ET, a las 8:00 pm CT y a las 6:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de Univisión, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN, mientras en México por Canal 5, TUDN y ViX.

UEFA Repechaje

Bosnia vs. Italia - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Suecia vs. Polonia - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Kosovo vs. Turquía - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

PUBLICIDAD

Chequia vs. Dinamarca - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Repechaje Intercontinental

RD Congo vs. Jamaica - El partido inicia a las 3:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 5:00 pm ET, a las 4:00 pm CT y a las 2:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX y TUDN.

Irak vs. Bolivia - El partido inicia a las 9:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 11:00 pm ET, a las 10:00 pm CT y a las 8:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por ViX y TUDN.

Amistosos internacionales

Noruega vs. Suiza - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. El juego lo podrás ver en Estados Unidos por ViX.

Sudáfrica vs. Panamá - El partido inicia a las 11:30 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 1:30 pm ET, a las 12:30 am CT y a las 10:30 am PT.

Países Bajos vs. Ecuador - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Inglaterra vs. Japón - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

PUBLICIDAD

Austria vs. Corea del Sur - El partido inicia a las 12:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

España vs. Egipto - El partido inicia a las 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 3:00 pm ET, a las 2:00 pm CT y a las 12:00 pm PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

Estados Unidos vs. Portugal - El partido inicia a las 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 7:00 pm ET, a las 6:00 pm CT y a las 4:00 pm PT.

Argentina vs. Zambia - El partido inicia a las 5:15 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 7:15 pm ET, a las 6:15 pm CT y a las 4:15 pm PT. El juego lo podrás ver tanto en México como en los Estados Unidos por ViX.

Brasil vs. Croacia - El partido inicia a las 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a la 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT.