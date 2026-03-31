Mundial 2026 Repechaje Mundial 2026: Polémica en Italia por el vestidor que usarán ante Bosnia y Herzegovina La prensa italiana criticó el espacio que tendrán los jugadores de la Azzurri en el modesto estadio Bilino Polje.

Video Italia explota por el vestidor previo a la Final del Repechaje vs. Bosnia y Herzegovina

El partido se disputará en el estadio Bilino Polje que está ubicado en la ciudad de Zenica y que tiene una capacidad para 15 mil 600 aficionados.

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A unas horas del partido, la prensa italiana se queja de las condiciones en las que se encuentra el estadio, especialmente por el vestidor que utilizará la Azzurri.

El medio La Stampa publicó un video criticando al vestuario, asegurando que es “muy pequeño y dista mucho de los estándares a los que están acostumbrados los jugadores” de la selección italiana.

Pero lo que más causó sorpresa fue la bañera de hielo para la crioterapia, a la que calificaron como “un lavabo negro situado cerca de las duchas”.

Cabe destacar que, la localía de las Finales del Repechaje UEFA se definió mediante el sorteo que se realizó antes de conocerse las rutas rumbo al Mundial 2026.

Italia se clasificó a la Final tras vencer a Irlanda del Norte por 2-0 en las Semifinales, mientras que Bosnia y Herzegovina superó en penales (2-4) a Gales tras empatar 1-1 en el tiempo regular.

El ganador del Bosnia y Herzegovina vs. Italia se unirá al Grupo B del Mundial 2026 que está conformado por Canadá, Catar y Suiza.