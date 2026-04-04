Irak Irak tiene increíble recibimiento de regreso a su país tras clasificar al Mundial 2026 La selección iraquí regresó a su país en medio de una gran fiesta en las calles de Bagdad por haber vuelto a la Copa del Mundo tras 40 años.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Selección de Irak tiene recibimiento espectacular en su país tras clasificar al Mundial 2026

Luego de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al ganar el repechaje disputado en México, los jugadores de Irak regresaron a su país en donde fueron recibidos en medio de una gran algarabía por parte de sus aficionados.

Desde su arribo al aeropuerto los jugadores fueron solicitados por los fans que los encontraban en el camino. En tanto que a su salida, se pudo apreciar como su autobús incluso ya no podía avanzar debido a la cantidad de gente que se aglomeró en el recorrido buscando celebrar con sus ídolos, según se pudo apreciar en videos que se han vuelto virales en redes sociales.

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Aymen Hussein, héroe de Irak, celebra con su familia

En una de las imágenes más emotivas de la celebración, se pudo observar al delantero Aymen Hussein celebrar con su madre y su familia ataviado con un sobrero mexicano.

Su historia es de las que más llamaron la atención durante el repechaje, pues sufrió las consecuencias de la guerra en su región, ya que su padre fue soldado del ejército y fue asesinado por Al-Qaeda en 2008.

Primer ministro recibió a jugadores de Irak

Luego de su caótico recorrido en el que lograron complacer a los fans, los jugadores fueron recibidos por el primer ministro del país, Mohamed Shia Al-Sudani.