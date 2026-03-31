    Mundial 2026

    Bolivia e Irak dividen Monterrey al estilo de Tigres y Rayados

    Se vivieron los banderazos de las aficiones de las selecciones que buscan boleto al Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Bolivia e Irak invaden Monterrey previo al Repechaje Intercontinental

    No, no es semana de Clásico Regio sino el día previo al partido Irak vs. Bolivia del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 con un ambiente espectacular en Monterrey este lunes.

    Los banderazos de las aficiones de ambos países se dieron cita en distintos puntos de la ciudad para alentar y apoyar a sus selecciones con el sueño de clasificarse a la Copa del Mundo.

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    En la noche previa a la disputa del último boleto que se dará para la Copa Mundial 2026, bolivianos e iraquíes pusieron la fiesta en la Sultana del Norte, para realmente hacerse sentir un ambiente mundialista en su plenitud.

    Con miles de bolivianos desde el pasado jueves, cuando La Verde venció a Surinam, parecía que no habría competencia en la grada del Estadio Monterrey hasta que dijeron presentes los de Irak que llegaron a México en gran cantidad y con un apoyo insuperable.

    Las cámaras de TUDN captaron los emotivos momentos que hacen vibrar a una ciudad de Monterrey, que tendrá cuatro partidos del Mundial 2026, pero que con estos del Repechaje Intercontinental se muestra una vez más la fiesta del torneo más grande del mundo a nivel de selecciones.

    Este martes 31 de marzo se juega el partido Irak vs. Bolivia en el Estadio BBVA que podrás ver a partir de las 21:00 horas del CT de México a través de ViX.

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