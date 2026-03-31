Mundial 2026 Bolivia e Irak dividen Monterrey al estilo de Tigres y Rayados Se vivieron los banderazos de las aficiones de las selecciones que buscan boleto al Mundial 2026.

Video Bolivia e Irak invaden Monterrey previo al Repechaje Intercontinental

No, no es semana de Clásico Regio sino el día previo al partido Irak vs. Bolivia del Repechaje Intercontinental al Mundial 2026 con un ambiente espectacular en Monterrey este lunes.

Los banderazos de las aficiones de ambos países se dieron cita en distintos puntos de la ciudad para alentar y apoyar a sus selecciones con el sueño de clasificarse a la Copa del Mundo.

PUBLICIDAD

En la noche previa a la disputa del último boleto que se dará para la Copa Mundial 2026, bolivianos e iraquíes pusieron la fiesta en la Sultana del Norte, para realmente hacerse sentir un ambiente mundialista en su plenitud.

Las cámaras de TUDN captaron los emotivos momentos que hacen vibrar a una ciudad de Monterrey, que tendrá cuatro partidos del Mundial 2026, pero que con estos del Repechaje Intercontinental se muestra una vez más la fiesta del torneo más grande del mundo a nivel de selecciones.