Video ¿Ultimátum? Javier Aguirre habla así del plantel de la Selección Mexicana

El empate ante Uruguay (0-0) y la derrota frente a Paraguay (2-1) dejaron consecuencias negativas en la clasificación de la Selección Mexicana en el ranking de la FIFA de noviembre que perdió un puesto con respecto al mes de octubre.

Mismo caso con los Estados Unidos, pero a la inversa. Sus victorias ante Paraguay (2-1) y Uruguay (5-1) provocaron un ascenso de dos lugares sobre el mes pasado.

Así, el conjunto que dirige J avier Aguirre se colocó en la posición 15 de la clasificación y los Estados Unidos en la 14.

Un tanto lejos, ambos representativos nacionales de las posiciones de elite.

España sigue en la cima

España, que empató ante Turquía (2-2) y venció a Georgia (4-0) sus duelos de la fecha FIFA en las Eliminatorias de la UEFA y que está clasificada al Mundial 2026, se mantiene en la cima.

Le siguen Argentina, Francia e Inglaterra que mantuvieron sus puestos, pero en el quinto puesto se ubicó Brasil que subió dos posiciones.

Vienen detrás Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania y cierra el top ten Croacia.

Top 20 del ranking tras la fecha FIFA de noviembre:



1. España - 1.877 puntos

2. Argentina - 1873.33

3. Francia - 1.870 pts.

4. Inglaterra - 1.834 pts.

5. Brasil - 1.760.46 pts

6. Portugal - 1.760.38 pts.

7. Países Bajos - 1756 pts.

8. Bélgica - 1730 pts.

9. Alemania - 1724 pts.

10. Croacia - 1.716 pts.

11. Marruecos - 1.713 pts.

12. Italia - 1.702 pts.

13. Colombia - 1.701 pts.

14. Estados Unidos - 1.681 pts.

15. México - 1.675

16. Uruguay - 1.672 pts.

17. Suiza - 1.654 pts.

18. Japón - 1.650 pts.

19. Senegal - 1.648 pts.

20- Irán - 1617 pts