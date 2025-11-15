    Mundial 2026

    México vs. Uruguay: abucheos a Tala Rangel por culpa de Carlos Acevedo “son ridículos”

    Los abucheos al portero titular del Tricolor encendieron el debate y en TUDN señalaron que esos comportamientos “no están bien”

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video "Es ridículo": Abucheos al 'Tala' Rangel por 'culpa' de Acevedo desatan la polémica

    México vs. Uruguay acabó en empate 0-0 en el TSM de Torreón, casa de Santos Laguna y donde juega el guardameta mexicano Carlos Acevedo, quien volvió a una convocatoria de Javier Aguirre a menos de un año del Mundial 2026, por lo que la afición lagunera esperaba verlo bajo los tres postes.

    Sin embargo, el director técnico nacional optó por dar la titularidad a Raúl ‘Tala’ Rangel, de las Chivas de Guadalajara, lo que pareció incomodar a la afición presente en el primero de dos partidos amistosos del Tricolor en la fecha FIFA de noviembre.

    PUBLICIDAD

    “Hay algo que a mí no me gustó hoy aquí en Torreón y que David Faitelson lo avala. Primera pelota que toca Tala Rangel y viene el abucheo desde la tribuna”, comentó Mauricio Ymay tras el encuentro en Torreón.

    A mí me parece ridículo, evidentemente la afición es fanática de Acevedo, la mayoría son laguneros, pero me parece ridículo que abucheen a ‘Tala’ Rangel, que además no estaba teniendo un mal partido, no se equivocó, todo lo contrario, para mí fue uno de los mejores de la noche.

    “No se equivocó en las salidas ni con los pies ni con las manos, además atajó una de gol. Me pareció ridículo”, dijo por su parte Andrés Vaca sobre los abucheos a Raúl Rangel e incluso a todo el equipo mexicano por la falta de gol y triunfo, además de corear el “¡fuera Vasco!”.

    Sin embargo, para Francisco ‘Kikín’ Fonseca esos abucheos fueron comprensibles “porque vienes a un estadio donde es muy querido Acevedo, la gente lo quería ver, no estaba viendo un gran espectáculo”, pero aclaró que no por ello eso está bien.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Marcelo Bielsa tiene buena impresión de Gilberto Mora tras el juego ante México

    Marcelo Bielsa tiene buena impresión de Gilberto Mora tras el juego ante México

    2 min
    México vs. Uruguay: Raúl Jiménez pone paños fríos a los abucheos en Torreón

    México vs. Uruguay: Raúl Jiménez pone paños fríos a los abucheos en Torreón

    1 min
    México vs. Uruguay: agarrón entre César Montes y Maxi Araujo en jugada de posible penal

    México vs. Uruguay: agarrón entre César Montes y Maxi Araujo en jugada de posible penal

    2 min
    México empata sin goles ante Uruguay en Torreón rumbo al Mundial 2026

    México empata sin goles ante Uruguay en Torreón rumbo al Mundial 2026

    1 min
    México vs. Uruguay: la criminal entrada a Gilberto Mora que el árbitro no vio

    México vs. Uruguay: la criminal entrada a Gilberto Mora que el árbitro no vio

    Relacionados:
    Mundial 2026Selección MexicanaUruguay

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Pacto de sangre
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX