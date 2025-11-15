Video "Es ridículo": Abucheos al 'Tala' Rangel por 'culpa' de Acevedo desatan la polémica

México vs. Uruguay acabó en empate 0-0 en el TSM de Torreón, casa de Santos Laguna y donde juega el guardameta mexicano Carlos Acevedo, quien volvió a una convocatoria de Javier Aguirre a menos de un año del Mundial 2026, por lo que la afición lagunera esperaba verlo bajo los tres postes.

Sin embargo, el director técnico nacional optó por dar la titularidad a Raúl ‘Tala’ Rangel, de las Chivas de Guadalajara, lo que pareció incomodar a la afición presente en el primero de dos partidos amistosos del Tricolor en la fecha FIFA de noviembre.

“Hay algo que a mí no me gustó hoy aquí en Torreón y que David Faitelson lo avala. Primera pelota que toca Tala Rangel y viene el abucheo desde la tribuna”, comentó Mauricio Ymay tras el encuentro en Torreón.

“ A mí me parece ridículo, evidentemente la afición es fanática de Acevedo, la mayoría son laguneros, pero me parece ridículo que abucheen a ‘Tala’ Rangel, que además no estaba teniendo un mal partido, no se equivocó, todo lo contrario, para mí fue uno de los mejores de la noche.

“No se equivocó en las salidas ni con los pies ni con las manos, además atajó una de gol. Me pareció ridículo”, dijo por su parte Andrés Vaca sobre los abucheos a Raúl Rangel e incluso a todo el equipo mexicano por la falta de gol y triunfo, además de corear el “¡fuera Vasco!”.