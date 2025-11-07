Ranking FIFA: así está la lista de países de cara al Mundial 2026
La clasificación mensual de la FIFA es la que determinará cómo quedarán los bombos de la Copa del Mundo.
El Mundial 2026 poco a poco empieza a tomar forma aunque los equipos clasificados a la Copa del Mundo apenas rebasó la mitad de los cupos disponibles.
El sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., para el mes de diciembre tendrá 42 de los 48 clasificados
El ranking de las selecciones define sus posiciones en los bombos de cara al sorteo de la FIFA, el cual se realizará a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México.
ASÍ MARCHA EL RANKING DE LA FIFA RUMBO AL MUNDIAL 2026
La última actualización se dio el 17 de octubre y la Selección Mexicana ocupa el puesto 13, aunque su posición para esta Copa del Mundo no importan en demasía al ser ya de las cabezas de serie junto a Estados Unidos y Canadá.
Al momento y de cara al sorteo del Mundial 2026, el ranking de la FIFA marcha de esta manera entre los equipos clasificados, a falta de conocer 20 más.
2- Argentina
4- Inglaterra
7- Brasil
12- Marruecos
13- Colombia
14- México*
15- Uruguay
16- Estados Unidos*
18- Senegal
19- Japón
21- Irán
22- Corea del Sur
23- Ecuador
25- Australia
28- Canadá*
32- Egipto
35- Argelia
39- Paraguay
42- Costa de Marfil
43- Túnez
52- Catar
55- Uzbekistán
58- Arabia Saudita
59- Sudáfrica
66- Jordania
71- Cabo Verde
73- Ghana
85- Nueva Zelanda
*Por ser país anfitrión va al bombo 1.
ASÍ SE DEFINEN LOS BOMBOS PARA QATAR 2022
Las cabezas de serie que comandan los diferentes bombos para el sorteo del Mundial 2026 se eligen gracias al ranking de la FIFA.
Desde hace varias Copas del Mundo, la posición en el listado de todas las selecciones afiliadas a la FIFA es la que determina a las que encabezarán a sus respectivos grupos en un Mundial.
En esta ocasión serán un total de 12 las cabezas de serie que se tendrá en el Mundial 2026, tres ya se conocen que son los anfitriones y el resto dependerá de su clasificación en el ranking y a la Copa del Mundo.