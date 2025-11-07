El sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., para el mes de diciembre tendrá 42 de los 48 clasificados

El ranking de las selecciones define sus posiciones en los bombos de cara al sorteo de la FIFA, el cual se realizará a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México.

ASÍ MARCHA EL RANKING DE LA FIFA RUMBO AL MUNDIAL 2026



La última actualización se dio el 17 de octubre y la Selección Mexicana ocupa el puesto 13, aunque su posición para esta Copa del Mundo no importan en demasía al ser ya de las cabezas de serie junto a Estados Unidos y Canadá.

Al momento y de cara al sorteo del Mundial 2026, el ranking de la FIFA marcha de esta manera entre los equipos clasificados, a falta de conocer 20 más.

2- Argentina

4- Inglaterra

7- Brasil

12- Marruecos

13- Colombia

14- México*

15- Uruguay

16- Estados Unidos*

18- Senegal

19- Japón

21- Irán

22- Corea del Sur

23- Ecuador

25- Australia

28- Canadá*

32- Egipto

35- Argelia

39- Paraguay

42- Costa de Marfil

43- Túnez

52- Catar

55- Uzbekistán

58- Arabia Saudita

59- Sudáfrica

66- Jordania

71- Cabo Verde

73- Ghana

85- Nueva Zelanda

*Por ser país anfitrión va al bombo 1.

Las cabezas de serie que comandan los diferentes bombos para el sorteo del Mundial 2026 se eligen gracias al ranking de la FIFA.

Desde hace varias Copas del Mundo, la posición en el listado de todas las selecciones afiliadas a la FIFA es la que determina a las que encabezarán a sus respectivos grupos en un Mundial.