    El Mundial 2026 poco a poco empieza a tomar forma aunque los equipos clasificados a la Copa del Mundo apenas rebasó la mitad de los cupos disponibles.

    El sorteo del Mundial 2026 en Washington D.C., para el mes de diciembre tendrá 42 de los 48 clasificados

    El ranking de las selecciones define sus posiciones en los bombos de cara al sorteo de la FIFA, el cual se realizará a las 11:00 horas, tiempo del Centro de México.

    ASÍ MARCHA EL RANKING DE LA FIFA RUMBO AL MUNDIAL 2026


    La última actualización se dio el 17 de octubre y la Selección Mexicana ocupa el puesto 13, aunque su posición para esta Copa del Mundo no importan en demasía al ser ya de las cabezas de serie junto a Estados Unidos y Canadá.

    Al momento y de cara al sorteo del Mundial 2026, el ranking de la FIFA marcha de esta manera entre los equipos clasificados, a falta de conocer 20 más.

    2- Argentina
    4- Inglaterra
    7- Brasil
    12- Marruecos
    13- Colombia
    14- México*
    15- Uruguay
    16- Estados Unidos*
    18- Senegal
    19- Japón
    21- Irán
    22- Corea del Sur
    23- Ecuador
    25- Australia
    28- Canadá*
    32- Egipto
    35- Argelia
    39- Paraguay
    42- Costa de Marfil
    43- Túnez
    52- Catar
    55- Uzbekistán
    58- Arabia Saudita
    59- Sudáfrica
    66- Jordania
    71- Cabo Verde
    73- Ghana
    85- Nueva Zelanda
    *Por ser país anfitrión va al bombo 1.

    ASÍ SE DEFINEN LOS BOMBOS PARA QATAR 2022


    Las cabezas de serie que comandan los diferentes bombos para el sorteo del Mundial 2026 se eligen gracias al ranking de la FIFA.

    Desde hace varias Copas del Mundo, la posición en el listado de todas las selecciones afiliadas a la FIFA es la que determina a las que encabezarán a sus respectivos grupos en un Mundial.

    En esta ocasión serán un total de 12 las cabezas de serie que se tendrá en el Mundial 2026, tres ya se conocen que son los anfitriones y el resto dependerá de su clasificación en el ranking y a la Copa del Mundo.

