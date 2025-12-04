Video ¡Insólito! arman la fiesta previo sorteo y los mandan a callar

A unas horas de que se lleve el sorteo del Mundial 2026, la afición de Ghana organizó una fiesta en uno de los hoteles de la ciudad de Washington D. C que hasta tuvieron que pedirles que bajarán el volumen para no molestar a otras personas.

Y es que los seguidores ghaneses le dieron una calidad bienvenida al técnico de las Estrellas Negras, Otto Addo, al quien recibieron con cánticos para mostrar su apoyo a la selección de cara al sorteo y la próxima Copa del Mundo.

Sin embargo, una persona que podría ser parte del personal del hotel, se acercó con los fanáticos para pedirles que bajaran el volumen de sus cánticos.

A pesar de la petición que les hicieron los aficionados siguieron su fiesta e incluso el técnico se unió a ellos para tomarse fotos e intercambiar algunos saludos.

La selección de Ghana consiguió su pase a la Copa del Mundo al quedar como líder del grupo I de las eliminatorias de África.