    Mundial 2026

    Afición de Ghana organiza la fiesta previo al sorteo del Mundial 2026 y les piden que bajen el volumen

    La afición de las Estrellas Negras ya se hizo sentir en Washington D. C para apoyar a su selección.

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Insólito! arman la fiesta previo sorteo y los mandan a callar

    A unas horas de que se lleve el sorteo del Mundial 2026, la afición de Ghana organizó una fiesta en uno de los hoteles de la ciudad de Washington D. C que hasta tuvieron que pedirles que bajarán el volumen para no molestar a otras personas.

    Y es que los seguidores ghaneses le dieron una calidad bienvenida al técnico de las Estrellas Negras, Otto Addo, al quien recibieron con cánticos para mostrar su apoyo a la selección de cara al sorteo y la próxima Copa del Mundo.

    Sin embargo, una persona que podría ser parte del personal del hotel, se acercó con los fanáticos para pedirles que bajaran el volumen de sus cánticos.

    A pesar de la petición que les hicieron los aficionados siguieron su fiesta e incluso el técnico se unió a ellos para tomarse fotos e intercambiar algunos saludos.

    La selección de Ghana consiguió su pase a la Copa del Mundo al quedar como líder del grupo I de las eliminatorias de África.

    Para el sorteo del Mundial 2026 las Estrellas Negras se ubican en el bombo 4 y podría verse las caras con las Selección Mexicana en el estadio Banorte.

