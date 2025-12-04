Afición de Ghana organiza la fiesta previo al sorteo del Mundial 2026 y les piden que bajen el volumen
La afición de las Estrellas Negras ya se hizo sentir en Washington D. C para apoyar a su selección.
A unas horas de que se lleve el sorteo del Mundial 2026, la afición de Ghana organizó una fiesta en uno de los hoteles de la ciudad de Washington D. C que hasta tuvieron que pedirles que bajarán el volumen para no molestar a otras personas.
Y es que los seguidores ghaneses le dieron una calidad bienvenida al técnico de las Estrellas Negras, Otto Addo, al quien recibieron con cánticos para mostrar su apoyo a la selección de cara al sorteo y la próxima Copa del Mundo.
Sin embargo, una persona que podría ser parte del personal del hotel, se acercó con los fanáticos para pedirles que bajaran el volumen de sus cánticos.
A pesar de la petición que les hicieron los aficionados siguieron su fiesta e incluso el técnico se unió a ellos para tomarse fotos e intercambiar algunos saludos.
La selección de Ghana consiguió su pase a la Copa del Mundo al quedar como líder del grupo I de las eliminatorias de África.
Para el sorteo del Mundial 2026 las Estrellas Negras se ubican en el bombo 4 y podría verse las caras con las Selección Mexicana en el estadio Banorte.