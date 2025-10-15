El Bombo 1 está prácticamente definido con 11 de las 12 cabezas de serie al tener a México, Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil y Bélgica, mientras que la última plaza está entre Italia, Alemania, Croacia y Marruecos.

Si bien España, Francia, Portugal, Países Bajos y Bélgica no están clasificadas matemáticamente, todo apunta que así será al ser líderes de sus respectivos grupos de cara a la última jornada de las Eliminatorias UEFA.

Italia al momento está en Repechaje UEFA, por eso Alemania tomaría su lugar en este momento como cabeza de serie, en pelea con Croacia y Marruecos de cara a la Fecha FIFA de noviembre.

El Bombo 2 está integrado por más de la mitad de selecciones clasificadas al Mundial 2026 con Marruecos, Colombia, Uruguay, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur y Ecuador. Acá se pueden unir Croacia, Suiza, Dinamarca y Alemania ó Italia.

El Bombo 3 tiene dos selecciones de UEFA que apuntan a clasificar de forma directa con Austria y Noruega, pero el resto ya tienen su boleto como Australia, Egipto, Argelia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Catar, Uzbekistán y Sudáfrica.

Esto todavía puede cambiar, si es que algunos equipos como Turquía, Polonia, Hungría, Escocia, República Checa, Panamá o Costa Rica, logran su boleto de forma directa el siguiente mes.

El Bombo 4 tendría a los dos ganados del Repechaje Intercontinental, además de Arabia Saudita, Jordania, Cabo Verde, Ghana y Nueva Zelanda, además de cualquier otra selección que avance de Concacaf a excepción de canaleros y ticos, siempre y cuando no se vayan a Repechaje.

Todavía están pendientes por resolverse 20 boletos al Mundial: los dos de los repechajes intercontinentales, tres de Concacaf, 11 directos de UEFA, más cuatro extra de Europa vía su propio Repechaje.

Cabe recordar que la ubicación de cada selección en los diferentes bombos, va acorde al último ranking FIFA que se publicará en noviembre. El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el próximo viernes 5 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos.

Bombo 1

México*

Estados Unidos*

Canadá*

España**

Argentina*

Francia**

Inglaterra*

Portugal**

Países Bajos**

Brasil*

Bélgica**

Alemania**

Bombo 2

Croacia***

Marruecos*

Colombia*

Uruguay*

Suiza***

Senegal*

Japón*

Dinamarca***

Irán*

Corea del Sur*

Ecuador*

Bombo 3

Austria****

Australia*

Noruega*****

Egipto*

Argelia*

Paraguay*

Costa de Marfil*

Túnez*

Catar*

Uzbekistán*

Sudáfrica*

Bombo 4

Repechaje Intercontinental

Repechaje Intercontinental

Arabia Saudita*

Honduras******

Jordania*

Jamaica******

Cabo Verde*

Ghana*

Nueva Zelanda*

Surinam******