Video Atención a las figuras que acudieron: así fue la fiesta VIP antes del sorteo

En las horas previas al sorteo del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., la FIFA organizó un magno evento con grandes leyendas del futbol.

Nuestros enviados especiales de TUDN Digital en la capital de los Estados Unidos, Luis García, Gerardo Vignau y Manuel Portillo, tuvieron la oportunidad de recibir a los distinguidos invitados.

Personajes del futbol mundial como David Trezeguet, Hristo Stoichkov, Ronaldo, Dunga, Gabriel Batistuta, Diego Forlán, Jorge Campos, Bora Milutinovic, Jared Borgetti llegaron al evento.

Minutos después hicieron su aparición Hugo Sánchez, Marco Materazzi, Roberto Baggio, Francesco Totti y demás personalidades que deleitaron a algunos fans presentes y medios de prensa.

Antes de todo esto, apareció Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acompañado de una delegación importante de gente, para asistir a este Fiesta VIP que se organizó.

En el hotel sede del sorteo del Mundial 2026 se vivió curioso caso con la delegación de Ghana, donde se le pidió bajar la voz por parte de un delegado.