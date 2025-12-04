    Mundial 2026

    La fiesta VIP de la FIFA a leyendas del futbol en Washington

    FIFA sorprendió a leyendas del futbol con un gran evento en Washington a la noche previa del sorteo.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video Atención a las figuras que acudieron: así fue la fiesta VIP antes del sorteo

    En las horas previas al sorteo del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre en Washington D. C., la FIFA organizó un magno evento con grandes leyendas del futbol.

    Nuestros enviados especiales de TUDN Digital en la capital de los Estados Unidos, Luis García, Gerardo Vignau y Manuel Portillo, tuvieron la oportunidad de recibir a los distinguidos invitados.

    PUBLICIDAD

    Personajes del futbol mundial como David Trezeguet, Hristo Stoichkov, Ronaldo, Dunga, Gabriel Batistuta, Diego Forlán, Jorge Campos, Bora Milutinovic, Jared Borgetti llegaron al evento.

    Minutos después hicieron su aparición Hugo Sánchez, Marco Materazzi, Roberto Baggio, Francesco Totti y demás personalidades que deleitaron a algunos fans presentes y medios de prensa.

    Antes de todo esto, apareció Gianni Infantino, presidente de la FIFA, acompañado de una delegación importante de gente, para asistir a este Fiesta VIP que se organizó.

    En el hotel sede del sorteo del Mundial 2026 se vivió curioso caso con la delegación de Ghana, donde se le pidió bajar la voz por parte de un delegado.

    Video Exestrella de la NFL predice que México será campeón del mundo antes del sorteo

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    Hugo Sánchez regala postales en lugar de autógrafos previo al sorteo del Mundial 2026

    Hugo Sánchez regala postales en lugar de autógrafos previo al sorteo del Mundial 2026

    1 min
    Afición de Ghana organiza la fiesta previo al sorteo del Mundial 2026 y les piden que bajen el volumen

    Afición de Ghana organiza la fiesta previo al sorteo del Mundial 2026 y les piden que bajen el volumen

    1 min
    Sorteo Mundial 2026: Así son las pelotitas de los bombos cada país

    Sorteo Mundial 2026: Así son las pelotitas de los bombos cada país

    1 min
    Sorteo del Mundial 2026: A qué hora es y dónde ver en vivo en México

    Sorteo del Mundial 2026: A qué hora es y dónde ver en vivo en México

    1 min
    ¡Panini presenta el álbum para la Copa del Mundo 2026!

    ¡Panini presenta el álbum para la Copa del Mundo 2026!

    Relacionados:
    Mundial 2026Sorteo Mundial 2026
    countdown logo
    SORTEO FINAL COPA MUNDIAL DE LA FIFA 2026 EN VIX POR MÉXICO
    05 de DICIEMBRE, 11:00 AM
    12
    Hrs
    :
    58
    Min
    :
    56
    Seg
    PUBLICIDAD

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX