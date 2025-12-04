Video Esto es lo que entrega Hugo Sánchez en lugar de autógrafos

Hugo Sánchez, exfutbolista mexicano, sorprende al regalar postales en lugar de autógrafos, todo esto de cara al Sorteo para el Mundial 2026.

Hugo Sánchez posó en exclusiva para TUDN, además de dar esta serie de postales en donde se resume su palmarés y logros personales a lo largo de una trayectoria que barcó equipos de la talla de Pumas, Atlante, Real Madrid, Rayo Vallecano, América o Celaya.

PUBLICIDAD

Además, el Pentapichichi confió en que la suerte favorezca a México para la realización del sorteo.