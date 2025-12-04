Hugo Sánchez regala postales en lugar de autógrafos previo al sorteo del Mundial 2026
¡Siempre Hugo! Esto es lo que el exfutbolista hace en lugar de dar autógrafos previo al sorteo de la Copa del Mundo.
Hugo Sánchez, exfutbolista mexicano, sorprende al regalar postales en lugar de autógrafos, todo esto de cara al Sorteo para el Mundial 2026.
Hugo Sánchez posó en exclusiva para TUDN, además de dar esta serie de postales en donde se resume su palmarés y logros personales a lo largo de una trayectoria que barcó equipos de la talla de Pumas, Atlante, Real Madrid, Rayo Vallecano, América o Celaya.
Además, el Pentapichichi confió en que la suerte favorezca a México para la realización del sorteo.
"Un buen grupo, el menos difícil para México", expresó Hugo Sánchez como deseo para el sorteo que se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre en Washington.
Además de Hugo Sánchez, una serie de invitados especiales como Luis Hernández, Jorge Campos, Jared Borgetti, David Trezeguet, Ronaldo Nazario, entre otros, fueron invitados a una fiesta especial para todas las delegaciones de cara al referido sorteo.