    ¡Oficial! Pepe jugará en México y revelan a su equipo

    Noticia oficial que toma por sorpresa al balompié nacional de cara al Mundial 2026.

    Fernando Vázquez.
    ¡Bombazo! Anuncian que Pepe jugará en México y revelan su equipo

    Pepe, histórico jugador de equipos como Real Madrid, Porto o la Selección de Portugal, jugará en México, específicamente en Monterrey, esto como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026.

    El Comité Organizador de Monterrey para la Copa Mundial de la FIFA 2026 anunció al portugués como su primer jugador internacional confirmado para la segunda edición del Juego de Leyendas Corona, que se disputará el próximo 17 de enero, esto en el Estadio Monterrey.

    Se trata de la segunda edición del Juego de Leyendas Corona, mismque que tuvo su primera edición en septiembre de 2024, con jugadores leyenda como Gianluigi Buffon, Andrea Pirlo, Didier Drogba, Xavi Hernández, Jorge Campos y Luis Hernández.

    “Será muy emocionante jugar en un estadio mundialista y recibir el cariño de la afición”, comentó Pepe al ser anunciado oficialmente como parte del roster de Leyendas FIFA para el próximo mes de enero.

    Képler Laverán Lima Ferreira, mejor conocido como Pepe, defenderá la camiseta de Leyendas FIFA en un partido que enfrentará a figuras y leyendas globales contra el equipo de futbolistas históricos del futbol mexicano.

    Monterrey y el resto de sedes mundialistas aguarda al Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se llevará a cabo este viernes en Washington, Estados Unidos.

