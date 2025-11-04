    Mundial 2026

    ¿Cómo se realiza el sorteo de Fase de Grupos del Mundial 2026?

    El sorteo en Washington D.C. definirá los 12 grupos del Mundial 2026 luego de conocer los cuatro bombos.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Sorteo Mundial 2026
    Imagen Getty Images
    Sorteo Mundial 2026

    El sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre en Washington D.C., Estados Unidos, y definirá los 12 grupos del torneo.

    Para ese día, se deberán conocer 42 de los 48 clasificados al Mundial y solo restarán saber los ganadores de los Repechaje de UEFA y los dos del Repechaje Intercontinental.

    En las llaves internacionales estarán el representante de AFC (Asia), el de CAF (África), el de Conmebol, los dos de Concacaf y el de OFC (Oceanía) son los que competirán por dos boletos.

    ¿CÓMO SE REALIZA EL SORTEO DEL MUNDIAL?


    Los 48 equipos se dividirán en cuatro bombos donde los tres anfitriontes, México, Estados Unidos y Canadá, ya fueron colocados en un grupo por FIFA desde hace meses.

    El resto de los equipos se ubican en los bombos a partir del ránking FIFA que saldrá en noviembre tras la actividad de la Fecha FIFA del 13 al 18 de este mes.

    Los equipos del primer bombo ocuparán la primera posición de cada grupo de la A a la L con México en el lugar A1, Canadá en B1 y Estados Unidos en D1.

    El resto de los equipos serán sorteados sin que haya dos selecciones de la misma confederación en un grupo, con la excepción de los miembros de UEFA que son más.

    Al concluir el sorteo los equipos además sabrán su calendario y horarios de juego para el Mundial 2026 que arranca el 11 de junio y termina el 19 de julio.

