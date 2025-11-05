    Mundial 2026

    Mascotas del Mundial 2026 visitan al América que busca ser sede de entrenamiento

    Maple, Zayu y Clutch continúan su gira en México a siete meses de que inicie la Copa del Mundo.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video América recibe visita especial de las mascotas del Mundial 2026

    Las mascotas del Mundial 2026, Maple, Zayu y Clutch, están de gira en México a un mes de que se realice el sorteo y ahora fue turno de visitar al América en sus instalaciones.

    Agui y Avi, las mascotas azulcremas, recibieron a las mascotas mundialistas en Coapa donde convivieron con las jugadoras y los jugadores del primer equipo de las Águilas.

    Maple, Zayu y Clutch llegaron a la Ciudad de México tras visitar a las otras dos sedes mundialistas mexicanas, Monterrey y Guadalajara.

    Incluso, visitaron las instalaciones de TUDN a siete meses de que arranque la Copa del Mundo el próximo 11 de junio en el Estadio Banorte (Estadio Ciudad de México).

    América busca ser centro de entrenamiento del Mundial 2026

    Las Águilas quieren que Coapa sea sede de entrenamiento para la Copa del Mundo y para ello ya ha recibido la visita de la FIFA para corroborar que sus instalaciones están listas y adecuadas para recibir a selecciones internacionales.

    Cabe recordar que, México albergará un total de 13 partidos en el Mundial 2026 y cinco se jugarán en el Estadio Ciudad de México: tres de Fase de Grupos, uno de Dieciseisavos de Final y otro de Octavos de Final.

    Video Las mascotas del Mundial 2026 visitan los estudios de TUDN

