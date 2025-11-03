    Mundial 2026

    Las mascotas del Mundial 2026 se pasearon por TUDN en su visita a México

    Zayu, Clutch y Maple presumieron todo su carisma en los estudios de TUDN de cara al sorteo mundialista.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Las mascotas del Mundial 2026 visitan los estudios de TUDN

    Las mascotas oficiales del Mundial 2026 de la FIFA estuvieron de visita en la Ciudad de México para contagiar de algarabía y colorido los estudios de TUDN.

    Zayu, Clutch y Maple --los tres protagonistas de la próxima fiesta de la Copa del Mundo-- se pasearon por los diferentes estudios de Televisa Chapultepec donde realizaron todo tipo de dinámicas y presumieron su talento con el balón.

    La primera parada de las mascotas del Mundial 2026 fue en el programa Más Deporte donde compartieron reflectores con Andrés Vaca, Leo Riaño, Mariazel y Valeria Marín.

    Después hicieron acto de presencia en Contacto Deportivo al lado de Alex de la Rosa y Paco González donde reaccionaron a los goles de sus respectivas selecciones de futbol, y sorprendieron a propios y extraños por su habilidad para dominar el balón.

    Finalmente, Zayu, Clutch y Maple coronaron su visita en La Jugada, donde Toño de Valdés no pudo ocultar su amor por la mascota que representará a México en la próxima Copa del Mundo.

    El pasado 24 de octubre, las mascotas mundialistas estuvieron de visita en la Monterrey, sede mundialista que recibirá cuatro partidos del Mundial 2026; tres de la Fase de Grupos y uno más de los Dieciseisavos de Final.

    La visita de Zayu, Clutch y Maple es solo el preludio del gran evento que significará el sorteo del Mundial 2026 a realizarse a inicios de diciembre y que podrás seguir en vivo y directo por las plataformas de TUDN.

