Las mascotas del Mundial 2026 visitan el Estadio de Monterrey
Maple, Zayu y Clutch siguen de gira por las sedes del evento y se dejaron ver a lado de la Selección Mexicana de Powerchair.
Las mascotas del Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá siguen de gira por las sedes del magno evento futbolístico y esta vez tocó el turno del Estadio de Monterrey o también conocido como el Gigante de Acero.
Maple, Zayu y Clutch compartieron momentos con la Selección Mexicana de Powerchair en la Sultana del Norte, pues este combinado nacional participará en la Copa América de la categoría en noviembre en Estados Unidos.
“Estamos de manteles largos por la visita de la selección de Powerchair, una muestra más de que el Mundial es para todos, no importa si eres de Tigres o Rayados”, dijo en el evento Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey.
Las tres mascotas estuvieron durante un evento en New York, sede de la Final del Mundial 2026, donde estuvieron por primera vez en persona junto a aficionados y como parte del Festival Global Citizen 2025.
Monterrey albergará cuatro partidos del Mundial 2026; tres de la Fase de Grupos y uno más de los Dieciseisavos de Final, aún con equipos por definir en el caso de los tres primeros, pues el sorteo será este 5 de diciembre.