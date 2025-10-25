    Mundial 2026

    Las mascotas del Mundial 2026 visitan el Estadio de Monterrey

    Maple, Zayu y Clutch siguen de gira por las sedes del evento y se dejaron ver a lado de la Selección Mexicana de Powerchair.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video ¡Invitados de lujo en el Gigante de Acero!

    Las mascotas del Mundial 2026 a celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá siguen de gira por las sedes del magno evento futbolístico y esta vez tocó el turno del Estadio de Monterrey o también conocido como el Gigante de Acero.

    Maple, Zayu y Clutch compartieron momentos con la Selección Mexicana de Powerchair en la Sultana del Norte, pues este combinado nacional participará en la Copa América de la categoría en noviembre en Estados Unidos.

    PUBLICIDAD

    “Estamos de manteles largos por la visita de la selección de Powerchair, una muestra más de que el Mundial es para todos, no importa si eres de Tigres o Rayados”, dijo en el evento Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey.

    Las tres mascotas estuvieron durante un evento en New York, sede de la Final del Mundial 2026, donde estuvieron por primera vez en persona junto a aficionados y como parte del Festival Global Citizen 2025.

    Monterrey albergará cuatro partidos del Mundial 2026; tres de la Fase de Grupos y uno más de los Dieciseisavos de Final, aún con equipos por definir en el caso de los tres primeros, pues el sorteo será este 5 de diciembre.

    Más sobre Mundial 2026

    1 min
    ¿Cuales centros de entrenamiento tiene México para Mundial 2026?

    ¿Cuales centros de entrenamiento tiene México para Mundial 2026?

    1 min
    Mundial 2026: FIFA responde a ‘amenaza’ de Donald Trump de quitar a Boston como sede

    Mundial 2026: FIFA responde a ‘amenaza’ de Donald Trump de quitar a Boston como sede

    1 min
    El vital papel que desconocías de 'Canelo' Álvarez para el Mundial 2026

    El vital papel que desconocías de 'Canelo' Álvarez para el Mundial 2026

    2 min
    El Mundial 2026 se siente en Guadalajara con el “Pabellón el alma del Mundial”

    El Mundial 2026 se siente en Guadalajara con el “Pabellón el alma del Mundial”

    2 min
    El TSM busca demostrar su valía en el México vs. Uruguay para sumarse al Mundial 2026

    El TSM busca demostrar su valía en el México vs. Uruguay para sumarse al Mundial 2026

    Relacionados:
    Mundial 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD