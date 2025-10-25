Video ¡Invitados de lujo en el Gigante de Acero!

Maple, Zayu y Clutch compartieron momentos con la Selección Mexicana de Powerchair en la Sultana del Norte, pues este combinado nacional participará en la Copa América de la categoría en noviembre en Estados Unidos.

“Estamos de manteles largos por la visita de la selección de Powerchair, una muestra más de que el Mundial es para todos, no importa si eres de Tigres o Rayados”, dijo en el evento Alejandro Hütt, Host City Manager de Monterrey.

Las tres mascotas estuvieron durante un evento en New York, sede de la Final del Mundial 2026, donde estuvieron por primera vez en persona junto a aficionados y como parte del Festival Global Citizen 2025.