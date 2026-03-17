Mundial 2026 FIFA no contempla trasladar partidos de la Selección de Irán a México La selección iraní buscaba cambiar de sede en el Mundial 2026 tras el conflicto bélico del país con Estados Unidos.

Video FIFA no contempla cambiar sede de Irán en el Mundial 2026

La FIFA descartó trasladar los partidos de la Selección de Irán a México luego de que la Federación de Futbol de Irán, a través de la cuenta oficial de la embajada iraní en México, anunciara que estaban en conversaciones con el organismo para jugar sus partidos del Mundial 2026 en territorio mexicano y no en Estados Unidos.

La FIFA comunicó a The Athletic que no tiene intención de cambiar su calendario y sedes de las selecciones que participarán en la Copa del Mundo.

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“La FIFA mantiene contacto regular con todas las federaciones miembro participantes, incluida la República Islámica de Irán, para planificar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La FIFA espera que todos los equipos participantes compitan según el calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”, se lee en el comunicado.

El pasado 11 de marzo, el ministro de deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó que la selección iraní asista al Mundial 2026 debido al conflicto bélico que mantiene el país con Estados Unidos e Israel en Medio Oriente.

Un día después, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró que Irán era bienvenida a la Copa del Mundo, pero que la “vida y seguridad” de los jugadores iraníes podría estar en riesgo si viajaban a Estados Unidos.

La Selección de Irán forma parte del Grupo G del Mundial 2026 junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Tiene programado dos partidos en Los Ángeles y uno más en Seattle.

México abre las puertas a Irán para jugar el Mundial 2026

Por su parte, en la conferencia matutina de este 17 de marzo, Claudia Sheinbaum, presidenta de México, abrió las puertas a la selección iraní a jugar sus partidos de Fase de Grupos en el país, pero dejó en claro que todo depende de FIFA.

“Lo están viendo con la FIFA si es factible y pueden realizar el torneo aquí en México. Se está viendo y en su momento lo informaríamos. México tiene relación con todos los países del mundo, entonces vamos a ver qué establece la FIFA”, declaró Sheinbaum.