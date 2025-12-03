    Mundial 2026

    La Selección de Irán decidió ir al sorteo del Mundial 2026, ¿qué pasó?

    La selección iraní recapacitó y asistirá al evento en Washington D.C. para conocer a sus rivales en la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Información importante sobre el posible boicot de Irán al sorteo del Mundial

    Este viernes se realizará el sorteo del Mundial 2026 para conocer cómo estarán conformados los grupos para el torneo que inicia en el verano próximo y por primera vez en la historia con 48 selecciones nacionales participantes.

    Sin embargo, una de las primeras selecciones en clasificar por la vía de las eliminatorias advirtió de un posible boicot durante el sorteo en el John F. Kennedy Center de Washington D.C. luego de que el gobierno de Estados Unidos negara las visas a representantes de su delegación.

    Se trata de la Selección de Irán, que indicó no habría nadie presente para el sorteo del Mundial 2026, aunque dos días antes reviró e informó a través de la Federación Iraní de Futbol que sí habrá representantes en la capital estadounidense.

    Amir Ghalenoei, el entrenador de la selección nacional iraní, participará en la ceremonia del sorteo de la Copa Mundial como representante técnico del equipo nacional junto con una o dos personas más", indicó a través de la televisión estatal en Irán el portavoz de la Federación.

    Irán clasificó al Mundial 2026 como líder del Grupo A en la Tercera Ronda de las eliminatorias de Asia sobre Uzbekistán, que también logró el boleto a la justa. Es la cuarta edición de una Copa del Mundo de la FIFA en la que participan los iraníes de manera consecutiva.

    La Selección de Irán y la de Estados Unidos, hoy uno de los tres países sedes del Mundial 2026, se han enfrentado en dos ocasiones en este magno evento futbolístico; en Qatar 2022 con triunfo estadounidense y en Francia 1998 con victoria del cuadro asiático.

    No te pierdas el sorteo del Mundial 2026 EN VIVO en ViX. Solo disponible en México.

