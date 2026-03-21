Mundial 2026 Selección de Irán expulsa a Sardar Azmoun por deslealtad y no jugará el Mundial 2026 Una de las máximas figuras del equipo quedó fuera por una foto en Instagram.

Video Selección de Irán expulsa del equipo a Sardar Azmoun por deslealtad

La Selección de Irán ha dado de qué hablar una vez más de cara a la inauguración de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 y no precisamente por su posible retiro del certamen.

De acuerdo con medios iraníes, la selección expulsó del equipo a su máxima figura, Sardar Azmoun, tras haber publicado una fotografía en Instagram junto al actual Ministro de Defensa, primer ministro y Vicepresidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

PUBLICIDAD

Azmoun, actualmente jugador del Shabab al-Ahli de los Emiratos Árabes, molestó a las autoridades iraníes por su supuesto acto de deslealtad en medio del conflicto geopolítico que tiene a los Emiratos como aliados de Estados Unidos e Israel.

El informe de la agencia de noticias Fars, vinculada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, asegura que Sardar fue expulsado del equipo por su acto de traición.

El futbolista, que también defendió los colores del Zenit de San Petersburgo, Bayer Leverkusen y la Roma, además de representar a Irán en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022, borró la imagen citada, pero no se salvó de las críticas ni de la sanción de por vida por parte de la federación iraní.