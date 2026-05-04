Mundial 2026 Corea del Sur en Mundiales: Historia, participaciones, estadísticas y entrenador La selección de Guerreros de Taeguk quiere dar muestras de su avance en el Mundial 2026.

Video ¡Calienta motores! Este es el partido de inauguración del Mundial 2026

La Selección de Corea del Sur avanzó al Mundial 2026 por onceava vez de forma consecutiva desde el Mundial México 1986, aunque esa no fue su primera vez.

Los Guerreros de Taeguk no han sido una selección que sea protagonista en las Copas del Mundo, salvo la ocasión que fue anfitrión en el 2002 al conseguir su mejor puesto.

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COREA DEL SUR EN MUNDIALES



Corea del Sur ha estado en 11 ediciones previas al Mundial 2026 y su debut fue en Suiza 1954 al finalizar en el último lugar al recibir 16 goles en solo dos partidos.

Su crecimiento y su asidua participación desde 1986 lo pone como el representante de Asia con más Copas del Mundo en la historia y con el mejor resultado.

Participaciones en Mundiales: 12 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026)

12 de 23 posibles (se cuenta el Mundial 2026) Títulos: Ninguno

Ninguno Mejor posición: Cuarto Lugar en Corea-Japón 2002.

ESTADÍSTICAS Y NÚMEROS DE

COREA DEL SUR

EN MUNDIALES



En 11 participaciones de la Copa del Mundo que ha asistido la selección de Corea del Sur, se ubica en el puesto 26 histórico.

Sus números y estadísticas del cuadro del cuadro surcoreano en Mundiales es de 31 partidos con saldo de 7 triunfos, 10 empates y 21 derrotas. Con 39 goles anotados, 78 goles recibidos y efectividad del 27.92%.

ENTRENADOR DE

COREA DEL SUR



Hong Myung-bo llegó al rescate de Corea del Sur tras la salida de Jürgen Klinsmann y el interinato de Hwang Sun-hong para lograr el boleto a la Copa del Mundo 2026.