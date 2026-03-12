Mundial 2026 Representantes de Irak llegan a Monterrey para el Repechaje hacia el Mundial 2026 El auxiliar técnico de Graham Arnold supervisó la cacha y aspectos del Estadio Monterrey de cara a su compromiso del Repechaje Intercontinental.

Parte de la delegación de la Selección de Irak está en la ciudad de Monterrey, específicamente un elemento que es parte del cuerpo técnico de este combinado nacional, Adam Barbera, auxiliar del seleccionador Graham Arnold.

El conjunto iraquí tiene participación el próximo 31 de marzo ante el ganador de Bolivia vs Surinam como parte del Repechaje Intercontinental por un boleto para la Copa del Mundo de la FIFA de este verano.

De esta manera, Irak ya estuvo en el Gigante de Acero esta mañana de jueves para observar el estadio, los vestidores, los pasillos, las dimensiones y sobre todo el terreno de juego, que está en perfectas condiciones.

También, el representante de la Selección de Irak estuvo en el posible campo de entrenamiento que está por la zona TEC. El CET, donde entrena Tigres, por Escobedo, también es la opción B para Irak.

En la tarde de este jueves, Adam Barbera estará en zona de hoteles en San Pedro para ver en cuál se hospedarán en su concentración de cara al ganador entre las selecciones de Bolivia y Surinam en la Final de uno de los dos Repechajes Intercontinentales para el Mundial 2026.