Mundial 2026 Infantino reitera plena confianza en México y Guadalajara para el Mundial 2026 El presidente de la FIFA habló por primera vez tras los hechos violentos en México.

Infantino rompe el silencio sobre partidos del Mundial 2026 en Guadalajara



Gianni Infantino, presidente de la FIFA, habló por primera vez en público sobre los hechos violentos en México durante el fin de semana y la preocupación en torno al Mundial 2026 a disputarse en Guadalajara, Jalisco, una de las sedes del torneo.

"Por supuesto que estamos analizando, monitoreando la situación en México en estos días, en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México, en su presidenta Claudia Sheinbaum, en las autoridades, estamos convencidos que todo va a pasar de la mejor manera posible", comentó el mandamás italiano.

Un día después de los hechos violentos desatados en varias entidades de México tras el abatimiento del narcotraficante Nemesio Oseguera, 'El Mencho', la Federación Portuguesa de Futbol se pronunció sobre el partido amistoso en marzo y el presidente de la Federación de Bolivia también habló sobre el juego de repechaje de su selección.

INFANTINO REITERA PLENA CONFIANZA DE FIFA EN MÉXICO

Gianni Infantino dejó en claro que la FIFA tiene plena confianza en que se realice todo como se tiene planeado tanto para el amistoso con Portugal, los juegos de repechaje y los partidos del Mundial 2026.

"Tenemos algunos partidos en un mes en México de repechajes, se va a inaugurar también el Estadio Azteca, el nuevo Estadio Azteca, México es un gran país, es un país de futbol, como todo país en el mundo pasan cosas, no vivimos en la luna o en otro planeta, pasan cosas, por eso tenemos Estados, policías, autoridades que van a asegurar el orden.

"De mi parte, de parte de la FIFA, confianza absoluta con la presidenta Sheimbaum, en México estamos en contacto regular con la presidencia y las autoridades. El Mundial va a ser una fiesta increíble".

La ciudad de Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas en México, albergará cuatro partidos del Mundial, incluido el segundo encuentro de grupo de la Selección Mexicana el jueves 18 de junio de 2026.

¿QUÉ PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 SE JUGARÁN EN GUADALAJARA?

Zona de grupos

Jueves, 11 de junio 2026 Partido 2 – República de Corea v República Checa/Dinamarca/Macedonia del Norte/República de Irlanda – Grupo A - Estadio Guadalajara

Jueves, 18 de junio 2026 Partido 28 – México v República de Corea - Grupo A - Estadio Guadalajara

Martes, 23 de junio 2026 Partido 48 – Colombia v Congo/Jamaica/Nueva Caledonia - Grupo K - Estadio Guadalajara