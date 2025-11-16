Horario y dónde ver el Italia vs. Noruega de Eliminatoria de la UEFA

Italia y Noruega juegan su último juego del Grupo I de la Eliminatoria de la UEFA con un conjunto nórdico prácticamente casificado al Mundial del 2026.

Y es que el panorama para los vikingos es más que favorable, porque necesitarían caer por un marcador de escándalo en su partido ante la Azzurra.

Porque los noruegos suman 21 puntos en el liderato del sector con una diferencia de goles de 29 tantos, mientras que los italianos le siguen con 18, pero con una diferencia de 12 tantos.

De ganar los italianos, deberán de hacerlo por un marcador de escándalo de 18 anotaciones de diferencia si quieren clasificar.

Básicamente, el partido es de trámite para hacer oficial que el conjunto del goleador Erling Haaland va al Mundial y el que dirige Gennaro Gattuso a la repesca de la UEFA.

En los enfrentamientos directos entre ambas selecciones, los de la bota tienen la ventaja con nueve victorias, cuatro empates y cuatro derrotas.

Horario y dónde ver el Italia vs. Noruega de Eiminatoria de la UEFA

Cuándo es - El partido se juega el domingo 16 de noviembre en el Estadio San Ciro.

A qué hora es - El juego inicia a la 1:45 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a la 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT.

Dónde ver - El encuentro lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.