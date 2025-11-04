    Erling Haaland

    La increíble humildad de Haaland al ser comparado con Cristiano y Messi

    El delantero del City registra cifras de locura esta temporada, pero mantiene los pies en la tierra.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video Haaland se gana el respeto del mundo con respuesta sobre Messi y CR7

    Erling Haaland registra un impresionante registro goleador en la presente temporada, pero sabe que aún está muy lejos del nivel que mostraron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

    El delantero del Manchester City, que ha anotado 20 goles en 17 partidos, mostró su humildad como jugador al tratar de ser comparado con CR7 y Messi, quienes para muchos son los mejores futbolistas de la historia, incluso para él.

    PUBLICIDAD

    “No, para nada. Están muy lejos, nadie puede acercarse a ellos”, declaró el noruego en la rueda de prensa previa al duelo ante su exequipo Borussia Dortmund en la UEFA Champions League.

    La respuesta de Haaland le está dando la vuelta al mundo, ya que el noruego sí tiene posibilidades de superar los récords de Cristiano y Messi si continúa con ese ritmo goleador.

    El portugués lidera la tabla de máximos anotadores de la Champions League con 140 goles, mientras que el argentino se ubica en el segundo puesto con 129 tantos.

    Con 53 goles y apenas 25 años, Haaland está detrás de Ruud van Nistelrooy (56), Thomas Müller (57), Kylian Mbappé (60), Raúl González (71), Karin Benzema (90) y Robert Lewandowski (105).

    Pep Guardiola sorprendido con la humildad de Haaland

    En la misma conferencia de prensa, Pep Guardiola aplaudió la sencillez de Haaland pese a ser uno de los mejores futbolistas del mundo.

    “Es difícil encontrar un jugador de clase mundial que sea increíblemente humilde y piense en lo mejor para el equipo.

    "Tiene esa habilidad, ese talento, esa bondad. Firmó un contrato por 10 años, y está involucrado en muchas cosas”, mencionó el entrenador del City.

    Video ¿Un Androide que cocina? Haaland abre su canal de Youtube y muestra su lado más personal

    Más sobre UEFA Champions League

    1:18
    Hostil recibimiento para exjoya del Liverpool previo a la Champions

    Hostil recibimiento para exjoya del Liverpool previo a la Champions

    2 min
    Liverpool vs. Real Madrid, duelo marcado por reencuentros y distintas realidades

    Liverpool vs. Real Madrid, duelo marcado por reencuentros y distintas realidades

    1 min
    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 4 de noviembre

    Horario y dónde ver partidos de Champions League de hoy martes 4 de noviembre

    1 min
    Slavia Praga vs. Arsenal: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Slavia Praga vs. Arsenal: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    2 min
    Liverpool vs. Real Madrid: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Liverpool vs. Real Madrid: horario y dónde ver el partido de la UEFA Champions League

    Relacionados:
    Erling HaalandManchester CityCristiano RonaldoLionel Messi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX