La increíble humildad de Haaland al ser comparado con Cristiano y Messi

Video Haaland se gana el respeto del mundo con respuesta sobre Messi y CR7

Erling Haaland registra un impresionante registro goleador en la presente temporada, pero sabe que aún está muy lejos del nivel que mostraron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

El delantero del Manchester City, que ha anotado 20 goles en 17 partidos, mostró su humildad como jugador al tratar de ser comparado con CR7 y Messi, quienes para muchos son los mejores futbolistas de la historia, incluso para él.

PUBLICIDAD

“No, para nada. Están muy lejos, nadie puede acercarse a ellos”, declaró el noruego en la rueda de prensa previa al duelo ante su exequipo Borussia Dortmund en la UEFA Champions League.

La respuesta de Haaland le está dando la vuelta al mundo, ya que el noruego sí tiene posibilidades de superar los récords de Cristiano y Messi si continúa con ese ritmo goleador.

El portugués lidera la tabla de máximos anotadores de la Champions League con 140 goles, mientras que el argentino se ubica en el segundo puesto con 129 tantos.

Con 53 goles y apenas 25 años, Haaland está detrás de Ruud van Nistelrooy (56), Thomas Müller (57), Kylian Mbappé (60), Raúl González (71), Karin Benzema (90) y Robert Lewandowski (105).

Pep Guardiola sorprendido con la humildad de Haaland

En la misma conferencia de prensa, Pep Guardiola aplaudió la sencillez de Haaland pese a ser uno de los mejores futbolistas del mundo.

“Es difícil encontrar un jugador de clase mundial que sea increíblemente humilde y piense en lo mejor para el equipo.

"Tiene esa habilidad, ese talento, esa bondad. Firmó un contrato por 10 años, y está involucrado en muchas cosas”, mencionó el entrenador del City.